Julio Velasco incontra gli allenatori a Monterotondo

Il Comitato Territoriale FIPAV Roma rende nota la sede del corso per gli allenatori con il direttore tecnico del settore giovanile maschile, Julio Velasco. L'incontro tecnico-pratico, indirizzato a tutti gli allenatori di ogni ordine e grado e ai dirigenti, si terrà il 24 febbraio a Monterotondo, presso il palazzetto dello sport di via Monviso snc. L'evento è patrocinato dal Comune di Monterotondo e sarà valido come un corso di aggiornamento (vedi indizione) ai fini dell’obbligo annuale per la stagione 2019/2020. Dopo una fase di introduzione (nel pomeriggio, orario da definire), Velasco condurrà un allenamento con la partecipazione di una squadra giovanile locale. In seguito avverrà lo speech esplicativo su quanto visto durante l'allenamento. Come stabilito dalla Federazione Italiana Pallavolo, la quota di iscrizione all'iniziativa sarà di: € 100,00, comprensiva del materiale didattico