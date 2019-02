Judo Frascati, Tumco e Lollobattista brillano nella prima gara federale Silver

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il settore ginnastica ritmica dell’Asd Judo Frascati applaude Paola Tumco e Alessia Lollobattista. Le due giovani atlete hanno partecipato alla prima tappa della gara federale Silver facendo un’ottima figura come racconta la responsabile tecnica Laura Lauretti. «La prima in ordine di tempo a sostenere questo tipo di impegno è stata la Lollobattista che ha gareggiato ad inizio febbraio ad Alatri nella categoria Allieve, cimentandosi nelle specialità della palla e del corpo libero. Alla fine Alessia si è piazzata al settimo posto e, considerando il notevole numero di atlete presenti a questo appuntamento, è un risultato apprezzabile. La nostra giovane atleta, classe 2009, ha le potenzialità per fare ancora meglio come mostra spesso in allenamento. Nello scorso fine settimana è stata la volta della Tumco che ha gareggiato a Velletri, sempre nella categoria Allieve e nelle due specialità del corpo libero e della palla. La nostra ragazza, classe 2007, è andata oltre le previsioni riuscendo a conquistare il terzo gradino del podio e superando una folta concorrenza. Lei era quasi incredula visto che, come la Lollobattista, è al primo anno di competizioni federali di livello Silver, ma dobbiamo comunque continuare a lavorare sotto l’aspetto mentale per incrementare la “fame agonistica” e stimolare lei e le altre ragazze a provare a crescere sempre di più». Entrambe le atlete torneranno in gara per la seconda tappa Silver rispettivamente il 2-3 marzo (la Lollobattista) e il 16-17 marzo (la Tumco), mentre il 24 marzo quasi tutte le atlete del settore ginnastica ritmica dell’Asd Judo Frascati saranno impegnate nel campionato regionale Uisp. «Da ricordare, infine, la buona prova complessiva e i tanti podi ottenute da diverse nostre tesserate nella prova del campionato Almudena tenutasi a gennaio» chiosa la Lauretti.