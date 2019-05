Asd Judo Frascati, sei successi al 17esimo trofeo nazionale Città di Monterotondo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Nuove soddisfazioni dalla “base” per l’Asd Judo Frascati. Un folto gruppo di piccoli judoka del club tuscolano, infatti, ha partecipato nello scorso fine settimana al 17esimo trofeo nazionale “Città di Monterotondo” che si è articolato su due giorni in questo modo: sabato spazio al terzo Gran Premio Esordienti A e al Torneo Interregionale Esordienti B, mentre domenica è andato in scena il 17esimo torneo giovani judoka “Olimpia Club”, valido come quarto Gran Premio Giovanissimi per le classi Ragazzi e Fanciulli. “I nostri ragazzi hanno fornito complessivamente un’ottima prestazione, dimostrando di essersi allenati con impegno e profitto nel corso di questa stagione” commenta il maestro Nicola Moraci che ha seguito i suoi atleti a Monterotondo e ha applaudito i cinque ragazzi vincitori e i tanti “piazzati” sul podio o a ridosso. Nella prima giornata di gare vanno segnalati il quinto posto di Emanuele Cialei (categoria 60 chili) nella classe degli Esordienti B (atleti nati nel 2006), mentre tra gli Esordienti A (nati nel 2007) spicca la vittoria di Simone Antonelli, autore di una prova praticamente perfetta nella categoria dei 45 chili. Nella medesima classe si sono piazzati al quinto posto Giacomo Testa (45 chili), Tommaso Fioranelli (50) e Jacopo Quartucci (36). Il giorno successivo è stata la volta dei Ragazzi (nati nel 2008 e 2009) e dei Fanciulli (classi 2010 e 2011). Nella prima classe gli atleti del Judo Frascati si sono letteralmente scatenati ottenendo ben quattro successi con Leonardo Marino, Amy Simbi, Sara Alivernini e Rocco Caramoni, tutti autori di una prova assolutamente convincente. Non da meno anche i secondi posti di Emanuele De Sanctis, Alessio Pannunzi, Alessandro Mancini e Federico Giustini, mentre sono saliti sul gradino più basso del podio sia Giovanni Camilli che Emiliano Pannunzi. Infine ottime notizie anche dalla classe dei Fanciulli dove c’è stata la vittoria di Federico Fontana e i notevoli secondi posti di Giacomo Viti e Giacomo Di Renzo.