Judo Frascati, domenica grande festa coi saggi natalizi dei settori ginnastica ritmica e artistica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – La solita grande festa, il tradizionale “regalo di Natale” che i settori di ginnastica ritmica ed artistica dell’Asd Judo Frascati intendono fare alle famiglie dei tesserati e a tutti gli appassionati delle due discipline. Domenica dalle ore 11 alle 13, presso il palazzetto dello sport di Grottaferrata (in via Quattrucci), si esibiranno le atlete delle discipline che sono cresciute tantissimo negli ultimi tempi all’interno della grande famiglia sportiva del club tuscolano caro al presidente Nicola Moraci. Ad aprire lo show inizierà proprio il settore ginnastica artistica coordinato dalle insegnanti Germana Ghio, Giorgia Coni, Alessia Sera e Valerio Capece. Le tesserate tuscolane utilizzeranno anche la trave e l’air track (pedana gonfiabile elastica progettate per aiutare gli atleti ad allenarsi al meglio nella parte acrobatica dei loro esercizi), poi sarà la volta del settore ginnastica ritmica che si esibirà sotto gli occhi delle insegnanti Laura Lauretti, Lavinia Freda, Francesca Vichi, Claudia Compagno e la coreografa Valeria Bertoni. Lo spettacolo è assicurato ed è prevista un’affluenza importante presso il palazzetto di Grottaferrata. Il giorno precedente, vale a dire sabato, venticinque ragazze della ginnastica artistica dei corsi agonistica e pre-agonistica parteciperanno alla “Res Christmas Cup” a Velletri, una gara intersocietaria di buon livello. Questo l’elenco delle atlete frascatane che saranno presenti: la “veterana” Alice Ciocchetti (classe 2001), Dafne Tomei, Sara Tavazza e Francesca Romana Berardinelli (2006), Marta Spatera, Carola Tiberi, Sara Muccari e Ilaria Pandolfi (2007), Martina De Luca e Veronica Pisaturo (2008), Sofia Monti, Cecilia Vainakis, Irene Pannunzi, Giorgia Pelosio, Chiara Roiati, Clarissa Mazza, Azzurra Della Torre e Viktoria Polonska (2009), Eleonora Adinolfi (2010), Noemi Fondi, Roberta Di Domenico, Marta Fioranelli e Leandra Anibaldi (2011) e le piccole Benedetta Franchi (2012) e Carolina Forte (2013). Infine sabato e domenica ci sarà anche un grande appuntamento per il settore judo: a Giaveno (cittadina piemontese in provincia di Torino) si terranno i campionati italiani Master. Per l’Asd Judo Frascati gareggeranno Alessio Lepore (categoria 66 chili M4-M5) e Marius Simon Soltanel (73 chili M3), ma tra i partecipanti c’è pure l’ex atleta del club tuscolano Antonello Aliano (+90 chili M4-M5).