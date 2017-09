Judo Frascati, Mascherucci e Lepore all’assalto del mondiale Master di Olbia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – L’Asd Judo Frascati ritorna “mondiale”. Il club del maestro e presidente Nicola Moraci avrà ben due rappresentanti alla kermesse iridata che si terrà nel fine settimana a Olbia e che riguarderà i Master. Esattamente come accaduto l’anno scorso a Miami, Roberto Mascherucci (nella categoria M4 73 chili) e Alessio Lepore (M3 63 chili) saranno ai nastri di partenza del mondiale che quest’anno si disputa in Italia. Un’occasione importante per i due atleti, entrambi frascatani doc e molto carichi in vista del prestigioso appuntamento. Mascherucci, classe 1971, dovrà cercare di ripetere la fantastica prestazione di Miami quando riuscì a salire sul terzo gradino del podio guadagnando uno splendido bronzo. «La mia gara è in programma per lunedì 2 ottobre – ricorda – Sarebbe bellissimo poter replicare il podio dello scorso anno anche per ribadire il secondo posto ottenuto al campionato europeo anche se il livello delle gare internazionali dei Master si è alzato tanto e un mondiale è come una “lotteria”, il risultato dipende davvero da molteplici fattori. Comunque mi sono allenato molto bene assieme ad Alessio Lepore anche se ora sono un po’ stanco e quindi in questa settimana cercherò di fare un po’ di “scarico”». Il primo a scendere sul tatami, però, sarà il classe 1974 Alessio Lepore il cui giorno di gara sarà domenica 1 ottobre. L’anno scorso a Miami, per lui, non ci furono grandi soddisfazioni. «Venni eliminato al primo turno da un avversario brasiliano non senza qualche rammarico – ricorda Lepore – Per questo vado ad Olbia con una forte voglia di riscatto anche se il mondiale è una gara imprevedibile». L’atleta tuscolano dovrà superare anche qualche acciacco rimediato negli ultimi mesi. «La preparazione non è stata semplicissima, devo fare i conti con alcuni problemini fisici anche se in gara si prova a mettere tutto alle spalle. Non sarò al 100%, ma cercherò di dare il massimo per arrivare più lontano possibile in questa competizione».