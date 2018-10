Asd Judo Frascati (hip hop), pronti per lo spettacolo teatrale a Capocroce

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il settore hip hop dell’Asd Judo Frascati sta ultimando la preparazione per mettere in scena lo spettacolo “The five elements” in programma per domenica 21 ottobre alle ore 18 presso il teatro di Capocroce. I ballerini guidati dal responsabile David Coni stanno lavorando intensamente per curare gli ultimi dettagli: «Siamo totalmente concentrati sulla preparazione di questo evento – conferma Coni – L’emozione è indescrivibile, ma non c’è e non ci deve essere alcuna forma di preoccupazione. Sarà uno spettacolo teatrale a tutti gli effetti sul tema dei cinque elementi della natura con l’introduzione di un elemento a sorpresa». Il settore hip hop ha regalato un piccolo “assaggio” dello spettacolo nell’ambito del saggio di fine giugno, segno che il gruppo sta lavorando da tempo su questa esibizione. Una piccola presentazione, inoltre, è stata fatta nel corso della recente “Festa dello Sport” di fine settembre a Villa Torlonia, ma quella “ufficiale” si terrà venerdì 19 ottobre nell’ambito di un evento di sponsorizzazione a Villa Mercede. “The five elements”, come specificato da Coni, sarà uno spettacolo teatrale a tutti gli effetti e per questo il responsabile del settore hip hop dell’Asd Judo Frascati ringrazia anche altre preziose figure esterne al gruppo che arricchiranno l’evento del 21 ottobre. «Ci offriranno un supporto fondamentale la coreografa internazionale Flaminia Genoese e Gianluca Fiore (realizzatore di video e foto, ndr), mentre la nostra Giorgia Lolli si è occupata dell’editing dei visual. Il corpo di ballo sarà composto da venti ragazzi e tra loro ci sarò anche io: mi auguro che la mia presenza sul palco possa contribuire a dare tranquillità e carica al gruppo» conclude Coni. Da ricordare, infine, che i corsi di hip hop si svolgono tutti i martedì e giovedì al Tusculum Sport Center di Frascati sotto la direzione dello stesso David Coni con questi orari: dalle 16 alle 17,30 il gruppo avanzato, dalle 17,30 alle 18,30 i bambini e dalle 18,30 alle 19,30 i nuovi arrivati.