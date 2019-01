Judo Frascati, il settore della ginnastica ritmica si conferma ai vertici regionali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Esordio importante e ricco di successi per le ginnaste dell’Asd Judo Frascati ai campionati del “Trofeo d’Autunno/Silver”, promossa dalla Federazione Ginnastica Italia, e della “Christmas Cup”, organizzata dall’ente promozionale Uisp. Gli eventi, che hanno visto numerose affermazioni di rilievo per le ginnaste dell’Asd Judo Frascati, si sono svolti al PalaSporting di Roma tra novembre e dicembre. La società ha schierato in pedana le sue migliori atlete, dalle giovanissime alle più esperte, in un contesto di alto livello tecnico del panorama regionale. Sono stati davvero di grande rilievo i due risultati ottenuti nel “Trofeo d’Autunno” federale dove Alessia Lollobattista si è piazzata al quarto posto della categoria Allieve con gli esercizi corpo libero e palla. Medesimo piazzamento anche per Paola Tumco nella categoria silver A3 sempre con gli esercizi corpo libero e palla. Molto positivi anche i riscontri arrivati dalla “Christmas Cup” Uisp per rappresentativa societaria: nella categoria Esordienti/Allieve Benedetta Rumiz e Giada Caputo sono salite sul gradino più alto del podio con gli esercizi fune, cerchio e clavette. Nella stessa competizione, ma nella categoria Junior/Senior, Gaia Ciarleglio e Ludovica Di Vincenzo hanno chiuso al sesto posto con gli esercizi cerchio, palla e nastro. Un ottimo risultato per un settore che non tradisce mai e che mette a frutto il prezioso lavoro delle sue istruttrici tecniche e giudici federali Laura Lauretti e Lavinia Freda, supportate da Francesca Vichi e Claudia Compagno, e che guarda con impegno ed attesa agli appuntamenti dei prossimi mesi ovvero i campionati regionali e nazionali sia in ambito federale sia Uisp a cui prenderanno parte anche le ginnaste Claudia Formicola, Valeria Capogna, Viola Giammarioli, Alice Ruggeri, Marida Mantovani e Chiara Ingrosso. Il tecnico Laura Lauretti ha commentato con entusiasmo ed orgoglio i risultati ottenuti dalle ginnaste definendoli “storici” per l’associazione ed è certa che durante l’anno sportivo 2019 le ginnaste sapranno regalare altre grandi soddisfazioni. Intanto si avvicina a grandi passi un altro importante appuntamento “griffato” Asd Judo Frascati: sabato 19 gennaio il club tuscolano organizzerà un imperdibile stage di judo con l’eccezionale presenza del campione del mondo e tecnico della nazionale Giapponese Hiroyuki Akimoto.