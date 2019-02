Judo Frascati: doppio primo posto a squadre per la ginnastica artistica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Nei giorni scorsi il settore ginnastica artistica dell’Asd Judo Frascati è stato protagonista nella prima prova regionale Silver del campionato di serie D federale a squadre, tenutasi ad Aprilia. Un appuntamento importante a cui le ragazze tuscolane, seguite in gara da Ana Maria Huncu e da Giorgia Coni (e in palestra anche da Germana Ghio e da Valerio Capece), hanno partecipato con tre squadre: una nella categoria Lb della fascia d’età Junior-Senior e altre due nella categoria Lb3 della fascia d’età Allieve che sono salite sul gradino più alto del podio. «C’è stata sicuramente tanta “ansia da prestazione” e una certa tensione per la gara – dicono in coro la Huncu e la Coni – Inoltre abbiamo portato in gara alcuni elementi da poco inclusi nel bagaglio tecnico e negli esercizi e quindi qualche inevitabile difficoltà c’è stata, ma nel complesso sono arrivate le risposte che ci aspettavamo. A parte la trave, dove ci sono stati alcuni errori comunque abbastanza normali, le cose sono andate bene. Anzi direi che alle parallele e nel volteggio le ragazze si sono disimpegnate molto bene. E’ ovvio che c’è ancora tanto da lavorare, ma le ragazze hanno già fatto tesoro di questa esperienza di gara come dimostra il loro diverso approccio all’allenamento nei giorni appena successivi all’evento. In ogni caso – concludono Huncu e Coni - siamo contente del modo di lavorare di queste ragazze che si impegnano tanto e cercano di crescere giorno dopo giorno». La squadra maggiore, quella delle Junior-Senior, era composta da Dafne Tomei, Alice Ciocchetti (che ha subito un infortunio alla caviglia e ha potuto dare il suo contributo solo alle parallele), Sara Tavazza, Elena Missori, Francesca Berardinelli ed Emma Asci, mentre le due squadre che hanno trionfato nella fascia d’età Allieve erano formate rispettivamente da Irene Pannunzi, Noemi Alessandroni, Sofia Monti e Cecilia Vaimakis e da Marta Spatera, Sara Muccari, Martina De Luca e Veronica Pisaturo. Prossimamente il gruppo della ginnastica artistica dell’Asd Judo Frascati tornerà a gareggiare nuovamente in una competizione a squadre, vale a dire la seconda prova del campionato organizzato dalla Federginnastica, poi successivamente ci sarà spazio per le prove individuali.