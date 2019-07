Asd Judo Frascati (ginn. ritmica): Tumco campionessa nazionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il settore della ginnastica ritmica dell’Asd Judo Frascati chiude con il botto il primo semestre del 2019. Nei giorni scorsi tre atlete del club tuscolano sono state impegnate ai campionati nazionali Silver organizzati dalla Federazione Ginnastica Italiana (Fgi) in quel di Rimini e chiusi ieri. Si tratta di Paola Tumco, Benedetta Rumiz e Alessia Lollobattista che hanno fatto tutte delle ottime prestazioni come racconta il tecnico Laura Lauretti. “La prima, classe 2007, ha gareggiato nella categoria LA della classe Allieve A4 ed ha ottenuto il primo posto nel concorso generale, che somma i punteggi ottenuti nelle specialità del corpo libero e della palla. Inoltre la Tumco ha anche fatto le finali delle singole specialità ottenendo uno splendido terzo posto nella palla e un ottimo settimo piazzamento nel corpo libero. Sicuramente positiva anche la prova della Rumiz, classe 2008: nella categoria LA delle Allieve A3 ha ottenuto il 17esimo posto nel concorso generale, sfiorando le finali di specialità di corpo libero e palla. Molto bene anche Alessia Lollobattista, atleta classe 2009 che ha gareggiato nella categoria LB della classe Allieve A2: in questo caso è arrivato un notevole nono posto in un concorso generale che ha visto la partecipazione di oltre duecento atlete e inoltre la nostra ragazza ha pure partecipato alle finali di specialità nel corpo libero ottenendo un altro nono posto”. La Lauretti, che non ha partecipato alla spedizione in terra romagnola a causa di un impegno personale, traccia il bilancio della manifestazione. “Speravamo che le nostre ragazze potessero fare una buona figura, ma i risultati sono stati superiori ad ogni aspettativa anche perché per loro era la prima esperienza nei campionati nazionali organizzati dalla Federazione. Vorrei ringraziare di cuore il tecnico Lavinia Freda che ha seguito le ragazze a Rimini e che si è dimostrata ancora una volta preziosissima”. Non è ancora tempo di vacanze per le ragazze dell’Asd Judo Frascati. «Gli allenamenti continueranno regolarmente anche a luglio, poi una breve pausa ad agosto prima di riprendere a settembre”.