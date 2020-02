Judo Frascati (ginn. ritmica), mese di gare intenso e ricco di soddisfazioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il settore ginnastica ritmica dell’Asd Judo Frascati è reduce da un mese molto intenso in cui si sono susseguite diverse gare. In ordine di tempo la prima è stata il campionato Almudena (organizzato dalla Uisp) che si è tenuto a Roma. Una gara individuale che ha visto l’ottimo secondo posto di Ludovica Di Vincenzo al cerchio, il primo posto di Valeria Capogna nella stessa specialità della categoria Junior dove Viola Tonelli si è piazzata quarta alla palla. Nelle Allieve, infine, da segnalare il sesto posto di Mariasole D’Olimpio alla palla e la presenza di Fabiola Baciarlini che è arrivata un po’ indietro nella gara del corpo libero. Baciarlini e D’Olimpio, poi, si sono tolte la soddisfazione di un bel primo posto nella gara di coppia cerchi. Successivamente c’è stata la prima prova del trofeo federale (organizzato dalla Fgi) ad Alatri e anche in questo caso i risultati sono stati ottimi: nella categoria Allieve è arrivato un primo posto per Alessia Lollobattista al corpo libero, un terzo posto di Benedetta Rumiz alla fune, un quarto di Marida Mantovani alla palla e un settimo di Giada Caputo al cerchio. Le quattro ragazze si sono poi piazzate seconde nella gara di squadra al corpo libero. A livello individuale, molto positiva anche la prova di Paola Tumco che si è classificata quarta al nastro nella categoria Junior. Le medesime ragazze hanno partecipato alla più recente prima prova Silver (sempre organizzata dalla Fgi ad Alatri): nel livello LB hanno concorso Benedetta Rumiz (settima nel corpo libero e cerchio della categoria Allieve 4) e Paola Tumco (terza nel corpo libero e cerchio nella categoria Junior 1), nel livello LA ottimi risultati pure per Giada Caputo e Marida Mantovani, rispettivamente seonda e terza nelle specialità del corpo libero e della palla tra le Allieve 3. Infine Alessia Lollobattista si è classificata ventesima nella categoria Allieve 3 nelle specialità del corpo libero e della fune nella seconda prova Silver (Fgi) dedicata al livello LC. “Siamo contente del rendimento di tutte le nostre ragazze e soprattutto del loro costante impegno in palestra – specifica il tecnico Laura Lauretti - In questo fine settimana, le atlete dell’Asd Judo Frascati saranno impegnate nel campionato regionale Uisp, valevole per la qualificazione ai campionati italiani che si terranno a Lecce nel mese di maggio”.