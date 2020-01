ìJudo Frascati: Di Stefano, Farina e Alivernini trionfano nel trofeo “Città di Massa Martana”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Un week-end di grandi soddisfazioni quello messo alle spalle dall’Asd Judo Frascati. Ben diciassette atleti tuscolani, seguiti dai maestri Nicola Moraci e Alessio Lepore, sono stati impegnati domenica scorsa a Todi nel trofeo internazionale “Città di Massa Martana” a cui hanno partecipato judoka di ben 77 società provenienti da tutta Italia. Una manifestazione molto importante aperta a tutte le classi: Esordienti A e B, Cadetti e Junior-Senior (che hanno gareggiato insieme). Davvero brillanti le prestazioni dei ragazzi dell’Asd Judo Frascati: Federico Maria Di Stefano (classe Senior, 60 chili) ha aggiunto l’ennesimo successo in un avvio di stagione che è stato eccellente dal punto di vista personale. L’atleta frascatano, infatti, ha vinto per ippon tutti i tre incontri disputati ed ha conquistato il suo terzo successo dall’inizio della sua ripresa agonistica. Non è stata da meno Veronica Farina, tornata a fare gare dopo un breve periodo di stop: anche per lei è arrivato un primo posto tra i Senior nella categoria dei 52 chili. Molto positivo anche il terzo posto di Alfonso Licenziato (primo anno Junior, 73 chili), che ha perso con il finalista del torneo al primo turno, ma che poi nel tabellone di recupero ha vinto quattro incontri per ippon conquistando una meritata medaglia di bronzo. Sul gradino più basso del podio anche Flavio Stoduto (Cadetti, 55 chili) che ha vinto tre incontri, compresa la finale per il bronzo disputata contro il compagno di società Alessio Mariotti (buon quinto). Nella stessa classe dei Cadetti va segnalato pure il discreto settimo posto di Flavio Favorini (66 chili). Ottimi riscontri anche dalle categorie dei più piccoli: negli Esordienti B vanno evidenziati i secondi posti di Simone Antonelli (46 chili) e Niccolò Perotti (40), ma anche il terzo di Matteo Karol Cusano (60), vincitore di tre incontri. Nella medesima classe da ricordare pure i quinti posti di Flavio Gallozzi (40) e Tommaso Fioranelli (55) e il settimo di Jacopo Quartucci (36). Negli Esordienti A, invece, il risultato migliore è stato quello della bravissima Sara Alivernini, oro nei 48 chili. Notevoli anche le prestazioni di Amy Simbi (52 chili) e Rocco Caramoni (36) che si sono piazzati al secondo posto e quella di Andrea Paciotti (60 chili) che ha chiuso terzo. Da segnalare nella stessa classe il quinto posto di Federico Tallini (36). L’Asd Judo Frascati, pur non avendo una rappresentativa numerosa come altri club, si è piazzata ad un ottimo quarto posto nella classifica per società.