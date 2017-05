Judo Frascati: soddisfazioni alla terza tappa del Kabaeva

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) - Il settore ginnastica ritmica dell'Asd Judo Energon Esco Frascati convince ancora. Nella terza fase del campionato Kabaeva, andata in scena sabato e domenica scorsi al palazzetto dello sport di Ariccia, le ragazze guidate da Laura Lauretti hanno conquistato ottimi piazzamenti mostrando una forte personalità e una preparazione tecnica notevole. Le due Esordienti 2009 presenti alla gara, Giada Caputo e Alessia Lollobattista, hanno conquistato la fascia oro nella gara di coppia palla. La Caputo ha poi strappato la fascia argento nella prova di corpo libero individuale, mentre la Lollobattista nella medesima gara si è piazzata in fascia oro. L'Asd Judo Energon Esco Frascati ha portato inoltre due squadre nella categoria Allieve seconda fascia: la prima (composta da Flavia Iose, Anna Vernarelli, Viola Giammarioli e Paola Tumco) ha conquistato la fascia oro nel corpo libero, mentre l'altra (formata da Sofia Trifella, Benedetta Rumiz, Alice Ruggeri e Flavia Iose) ha ottenuto un bel piazzamento in fascia argento sempre nel corpo libero. Buoni i risultati di queste atlete anche nell'esercizio individuale con la palla: nella categoria Allieve prima fascia la Rumiz ha meritato la fascia oro, la Trifella e la Iose l'argento e la Ruggeri e la Vernarelli il bronzo. Nella categoria Allieve seconda fascia la Tumco si è piazzata in fascia oro e la Giammarioli in fascia argento. «Eravamo curiose di vedere la risposta di queste ragazze che sono tra le più preparate del nostro gruppo - commenta Laura Lauretti - Siamo sicuramente soddisfatte di come hanno affrontato questa prova, confermando di essere sulla strada giusta». Ora per l'intero settore della ginnastica ritmica c'è da preparare il saggio di fine anno che si terrà domenica 11 giugno alle ore 11,30 presso il palazzetto dello sport di via Monviso a Monterotondo Scalo. In quell'occasione si terrà anche il saggio del settore ginnastica artistica: tutte le atlete presenti (circa 150) saranno premiate con una medaglia e verranno omaggiate col dvd della giornata. Il giorno prima, vale a dire sabato 10 giugno a partire dalle ore 17 presso la piazza della Porticella (davanti al Parco dell'Ombrellino a Frascati), si terrà il saggio di judo e anche in quel caso lo spettacolo è assicurato.