Asd Judo Frascati, festa completa al “Torneo di Carnevale” di Monterotondo

Frascati (Rm) – L’Asd Judo Frascati ha fatto festa nello scorso fine settimana a Monterotondo e non è stato uno…scherzo. Al “Torneo di Carnevale”, invece, i piccoli atleti tuscolani hanno fatto molto sul serio e sono andati a prendersi delle belle soddisfazioni e tanti piazzamenti. Nella giornata di sabato sono scesi sul tatami gli Esordienti A (nati nel 2006) e gli Esordienti B (2004 e 2005): nella prima classe gli atleti dell’Asd Judo Frascati, seguiti dal presidente e maestro Nicola Moraci e dall’altro tecnico Daniele Mattozzi, hanno ottenuto un bel terzo posto con Alessandro Pastizzo (che ha vinto tre incontri perdendone uno) e un quinto con Niccolò Mazzarelli. Negli Esordienti A, invece, Roberta Cipolletta si è classificata al secondo posto, mentre Cesare Farina e Marco Francini hanno chiuso al quinto posto le rispettive gare. Se al sabato i riscontri erano stati positivi, quelli della domenica sono stati ancora migliori nelle classi Fanciulli (nati nel 2009 e 2010) e Ragazzi (2007 e 2008). Tra i più piccoli vanno segnalati il primo posto di Emanuele De Sanctis, i secondi di Yerel Matteo Dori e Giacomo Viti e i terzi di Niccolò Carsetti e Valerio Gentile. Tantissimi i podi nella classe Ragazzi: sul gradino più alto si sono piazzati Rocco Caramoni, Nilo Virgilii e Niccolò Perotti, mentre si sono dovuti “accontentare” del secondo posto Tommaso Ioli, Sara Alivernini e Alessandro Mancini. Si sono arrampicati sul terzo gradino Tommaso Fioranelli, Leonardo Marino, Bruno D’Amico, Gabriele Dominijanni, Jacopo Quartucci, Valerio Pulice e Amy Simbi. Insomma da Monterotondo è arrivata l’ennesima conferma che il vivaio dell’Asd Judo Frascati è più vivo che mai e il livello di competitività è come sempre molto alto. L’Asd Judo Frascati può concentrarsi ora sull’importante appuntamento del prossimo sabato 24 febbraio a Vittorio Veneto (in provincia di Treviso) riservato a Cadetti e Juniores e per l’altra gara di Fiano Romano dedicata a Esordienti A e B. Nello stesso giorno ci sarà pure una gara del settore ginnastica ritmica a Roma.