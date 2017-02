Europei maschili di judo: 275 atleti sul tatami di Ostia

Tutto pronto al PalaPellicone di Ostia per la XXV edizione degli European Open maschili di Judo in programma sabato 18 e domenica 19 febbraio 2017. Parteciperanno all’evento 275 atleti in rappresentanza di 37 nazioni. Domani saranno impegnati sul tatami i judoka delle categorie 60 Kg, 66 Kg e 73 Kg. Il final block è in programma alle 16.00. Domenica saranno impegnati gli atleti delle categorie 81 Kg, 90 Kg, 100 Kg e + 100 Kg. Le finali a partire dalle 15.00.

"Ho buone sensazioni - sottolinea Matteo Marconcini impegnato domenica nella categoria 81 Kg - lo scorso anno ero un outsider, quest’anno gli avversari dopo aver disputato la finale olimpica di Rio de Janeiro mi conoscono tutti mentre io mi troverò di fronte moltissimi ragazzi giovani che non ho modo di conoscere. Questo sarà uno stimolo in più, personalmente vorrei mantenere le stesse sensazioni e gli stessi stimoli dell’anno passato. Sono convinto di potermela giocare con tutti - conclude l’azzurro, medaglia di bronzo ai recenti Mondiali Militari - non sopporto l’attesa, sono più di due mesi che mi sto preparando a questa gara e non vedo l’ora di combattere".