Italia-Grecia all'Olimpico, ancora biglietti disponibili. Mancini: "Vorrei stadio pieno"

"Mi piacerebbe vedere un Olimpico pieno come a Italia '90". È questo l’auspicio del Ct della Nazionale Roberto Mancini, che chiede il sostegno di tutti i tifosi azzurri per il match con la Grecia in programma sabato 12 ottobre (ore 20.45) a Roma. Con una vittoria la Nazionale staccherebbe il pass per il primo campionato Europeo itinerante della storia, il cui match inaugurale si terrà proprio nella Capitale il prossimo 12 giugno.

E' previsto un Olimpico gremito, con 38.000 biglietti già emessi. Il desiderio di Mancini si sta avverando e i tagliandi sono ancora in vendita anche se non c'è più disponibilità di biglietti per la Tribuna Tevere.

L'Italia del calcio torna così a Roma dopo quattro anni (ultimo precedente nell'ottobre 2015, Norvegia battuta 2-1) per quella che sarà la 59/a gara della Nazionale nella Capitale: Roma tornerà ad essere la città che ha ospitato più volte gli Azzurri (Milano l'aveva agganciata a quota 58 con Italia-Portogallo di Nations League).

Tante le promozioni per un match che non mette in palio solo i tre punti, ma che sarà anche l’occasione per aiutare i piccoli pazienti dell'ospedale ‘Bambino Gesù’ nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dell’ospedale pediatrico romano.

I biglietti ridotti sono riservati alle donne, ai ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 12 ottobre 2001), agli Over 65 (nati prima del 12 ottobre 1954) e ai dipendenti di Aeroporti di Roma, Comune di Roma e del Policlinico Universitario Agostino Gemelli (solo presso i punti vendita a presentazione del badge aziendale).

I biglietti ridotti Vivo Azzurro sono riservati ai possessori della Card Vivo Azzurro, mentre i biglietti ridotti Under 12 sono riservati ai ragazzi fino ai 12 anni (nati dopo il 12 ottobre del 2007) e acquistabili solo presso i punti vendita ed esclusivamente se l'accompagnatore adulto del minore è in possesso di un biglietto.

I prezzi dei biglietti, a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita, sono i seguenti:

- TRIBUNA D’ONORE

Euro 70

- TRIBUNA MONTE MARIO

Euro 60

- TRIBUNA MONTE MARIO RIDOTTO

Euro 40

- TRIBUNA MONTE MARIO RIDOTTO VIVOAZZ.

Euro 30

- TRIBUNA TEVERE RIDOTTO

Euro 14

- TRIBUNA TEVERE RIDOTTO VIVOAZZ.

Euro 10

- TRIBUNA TEVERE PROMO FAMIGLIA X 3

Euro 30

- TRIBUNA TEVERE PROMO FAMIGLIA X 4

Euro 40

- CURVE E DISTINTI

Euro 10

- TRIBUNA TEVERE, DISTINTI E CURVE RIDOTTO UNDER 12

Euro 5