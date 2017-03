Rugby, Italia-Francia all'Olimpico: le info per i biglietti

Sabato 11 marzo l'ItalRugby torna all'Olimpico di Roma per il terzo appuntamento interno nell'RBS 6 Nazioni 2017 contro i "galletti" francesi nel match che mette in palio il Trofeo Garibaldi. Nel derby latino per eccellenza, c'è bisogno del supporto di tutti voi.

Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha convocato trentuno giocatori per le ultime due giornate del 6 Nazioni. Gli Azzurri si raduneranno a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, nella serata di domenica 5 marzo per iniziare la preparazione al match dell'Olimpico.

Due gli atleti alla prima convocazione assoluta inseriti in rosa dallo staff tecnico per l’ultima fase del Torneo: il mediano di apertura ed estremo del Rugby Calvisano Matteo Minozzi e l’ala/estremo della Benetton Treviso Luca Sperandio, entrambi classe 1996, sono i due volti nuovi del gruppo azzurro e si aggiungono a Federico Ruzza, seconda linea delle Zebre già convocato, senza aver ancora debuttato, per le prime tre giornate.

Rispetto al gruppo che ha preparato la gara contro l’Inghilterra rientra in gruppo il pilone destro Dario Chistolini, recuperato dal trauma contusivo alla coscia subito contro l’Irlanda e preferito a Michele Rizzo, mentre l’apertura Tommaso Allan ed il seconda linea Joshua Furno sono indisponibili, rispettivamente, per la lussazione all’acromion claveare sinistro riportato a Twickenham (previsti per lui 30 giorni di riposo) e per completare presso il proprio Club il recupero da un fastidioso problema muscolare.

ECCO IL PREZZO DEI BIGLIETTI