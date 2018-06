RomaOstia 2019: aperte le iscrizioni, si correrà il 10 marzo

Già è partito il count down per l'edizione 2019 della mezza maratona RomaOstia. La a quarantacinquesima edizione si correrà il prossimo 10 marzo e, da oggi, sono state aperte le iscrizioni. La gara, inserita nel Calendario internazionale IAAF (fregiata della Gold Label) e nazionale FIDAL (gara Gold), si disputerà a Roma con il tradizionale percorso di 21 km e 97 metri che porta da Roma al mare.

Saranno tre le scadenze fissate per garantirsi la partecipazione all'evento: 27 settembre, 29 novembre e 26 febbraio. La prima quota è fissata a 27 euro. Alla RomaOstia possono partecipare gli atleti residenti in Italia, italiani e stranieri, che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data della gara e che siano tesserati per la Federazione di Atletica o possessori di Runcard, oltre agli atleti disabili tesserati per il 2019 con Società affiliate ad una delle Federazioni Sportive Paralimpiche riconosciute dal CIP.

Anche per questa edizione la RomaOstia sarà aperta anche ai Fitwalkers, tesserati Fidal o EPS, che percorreranno il tragitto da Roma a Ostia camminando. Per i meno esperti, tornerà anche la Euroma2 Run, la 5 km non competitiva che parte in coda alla mezza ed arriva all’interno del Centro Commerciale Title Sponsor della gara. Per iscriversi basta andare su www.romaostia.it.