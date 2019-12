Invictus: Festa del minirugby a Tor di Quinto l'8 dicembre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Una moltitudine di bambini, una marea di sorrisi, ma soprattutto una miriade di vivacissimi mini-rugbisti pronta a colorare di gialloblù, amaranto, biancoazzurro, biancoverde, giallonero e così via, e ad invadere l'8 dicembre il centro sportivo Sapienza Sport a Tor di Quinto, per una grande festa del rugby. Sui due campi da rugby del centro, sede delle partite in casa della prima squadra dell’US Roma Rugby, si daranno battaglia all'insegna di "Invictus" un esercito di 700 bambini divisi in 60 squadre tra Under6, Under8, Under10 e Under12. Giunto alla sua quarta edizione "Invictus", vedrà sin dalla prima mattina lo staff gialloblù - composto da allenatori, giocatori seniores, dirigenti e genitori volontari dell'US Roma - accoglierà le tante squadre che arriveranno dal Lazio e non solo, infatti sono attese dalla Campania l'Amatori Rugby Napoli e l'Us Benevento, mentre dall'Abruzzo i marsicani dell’Avezzano Rugby, per disputare le loro partite e divertirsi come matti in un clima di sport e di amicizia. Si partirà alle 9.00 con quattro gironi all'italiana da quattro squadre, ai quali seguiranno le semifinali e poi le finali. Nel pomeriggio saranno disputate le finali di tutte le categorie, ad eccezione del torneo dei più piccoli dell’U6, i bambini di 4 e 5 anni, che finirà prima di pranzo. Il più giovane e la più giovane mini-rugbista del torneo riceveranno un premio dall'Istituto per il Credito Sportivo (ICS), che consegnerà anche il trofeo fair-play ICS alla società che avrà meglio interpretato lo spirito di correttezza e lealtà del nostro bellissimo sport. Non solo rugby però! Ci saranno da gustare le prelibatezze di A tutta Pizza Talenti e tanto altro, grazie alla cucina all’aperto allestita a bordo campo che vedrà all’opera tantissime mamme ussine gialloblù, pronte a sfamare i giocatori e i loro accompagnatori. E quando si parla di terzo tempo, non può mancare la birra proposta ai genitori e al pubblico dell’evento dall’Help Pub, storico ritrovo dei rugbisti romani, che ci supporta anche nel terzo tempo dei piccoli rugbisti. E ancora: barbecue non-stop e fritti caldi sin dalla prima mattina, arrosticini, sarà possibile, inoltre, acquistare foto, gadget del torneo, merchandising e altro ancora negli stand allestiti tra i vialetti dell'impianto di Tor di Quinto. Non mancherà inoltre un angolo dedicato alla salute ed al benessere, infatti Forever Living Products, azienda partner della manifestazione, vi farà testare la propria linea di prodotti a base di Aloe Vera, oltre a premiare la squadra che si sarà distinta in campo per le sue qualità sportive. Vi aspettiamo per una giornata di festa e divertimento da passare insieme a noi e oltre 700 bambini: Invictus!

