Internazionali di Roma: Nadal, Djokovic e gli altri. Ecco il tabellone maschile

Su il sipario per la 75esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia. Ieri il sorteggiato del tabellone maschile. Nella parte alta, probabilmente la più difficile, il numero uno al mondo Rafa Nadal potrebbe ritrovare ai quarti l’austriaco Dominic Thiem, numero 4 del ranking, da cui è stato eliminato un anno fa al Foro Italico e che lo ha appena battuto a Madrid.

Occasione di rivincita, quindi, per il maiorchino, che a Roma ha trionfato sette volte ma non vince dal 2013. Dalla stessa parte, promette subito grande tennis la sfida generazionale tra il 19enne canadese Denis Shapovalov e il 32enne ceco Tomas Berdych: il vincente potrebbe incontrare Nadal agli ottavi. Per Thiem, invece, dopo il bye ci sarà subito uno tra Fabio Fognini e il francese Monfils, altro match molto interessante di primo turno. Nel secondo quarto, Grigor Dimitrov testa di serie numero 3, aspetta al secondo turno uno tra il giapponese Kei Nishikori e lo spagnolo Feliciano Lopez.

Ai quarti il bulgaro dovrebbe vedersela con lo statunitense John Isner, ottava testa di serie, sempre che Nole Djokovic non ritrovi il tennis dei giorni migliori e sparigli i giochi. Per il serbo, quattro volte vincitore al Foro Italico, debutto comunque difficile contro l’imprevedibile ucraino Alexandr Dolgopolov.



Nella parte bassa del tabellone, il tedesco Sascha Zverev, testa di serie numero 2 e campione uscente, sembra avere la strada spianata almeno fino ai quarti, dove dovrebbe trovare l’argentino Juan Martin Del Potro, quinta testa di serie. Maggiore incertezza più su, nella porzione di tabellone presidiata dal croato Marin Cilic, testa di serie numero 4, e dal sudafricano Kevin Anderson, testa di serie numero 7.

(Fonte sito Internazionali di Roma)