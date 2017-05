Internazionali di tennis, Fognini si regala Murray. E' la sera della Sharapova

E' già grande tennis a Roma, con gli Internazionali Bnl d'Italia 2017 che hanno aperto i battenti nel week end. L'esordio perfetto e la voglia finalmente di stupire il pubblico di Roma.

Nella domenica di apertura del Main Draw degli Open Bnl d'Italia, Fabio Fognini (29) inizia la sua avventura romana conquistando in due set (6-1 6-3) in un'ora e 10' di gioco il derby azzurro che ha animato il Centrale contro il giovane Matteo Berrettini, 21 enne numero 250 nel ranking Atp che si era fatto strada conquistando la terza wild card nelle pre-qualificazioni. Al secondo turno se la dovrà vedere con il numero 1 del ranking Atp, Andy Murray.

Oggi si entra nel vivo del main draw, con l'esordio al Centrale contro Mchale dell'attesissima Maria Sharapova, che oggi ha animato il Colosseo esibendosi in alcuni scambi con Berdych (12), anche lui in campo domani contro Zverev. A seguire, Seppi contro Almagro, Dimitrov (10) contro Del Potro e in serale Venus Williams (9) impegnata contro Shvedova. Alla Next Gen Arena, il belga Goffin (9) sfida il brasiliano Bellucci, poi fari puntati sul debutto di Sara Errani contro la francese Cornet.

Gli occhi saranno tutti puntati tutti su Misha, ieri in versiona showgirl al Colosseo. Vincitrice al Foro per tre volte di fila, Sharapova sfiderà l’americana Christina McHale. Classe 1992, Christina gioca piuttosto bene sulla terra e cinque anni fa, proprio al Foro Italico, aveva costretto Maria a un doppio 7-5. Ci ha perso quattro volte su quattro, però ha dimostrato di poterci fare partita.

Per la Sharapova, Roma assume un'importanza enorme: a parte il prestigio di Roma, ha bisogno di arrivare in semifinale per garantirsi l’accesso nel main draw di Wimbledon.