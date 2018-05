Internazionali: Roma abbraccia il tennis, al Foro Italico le pre-qualificazioni

Roma è pronta ad accogliere la 75esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia in programma dal 7 al 20 maggio al Parco del Foro Italico di Roma. Oggi al via le qualificazioni. Le prime due teste di serie del tabellone maschile sono Lorenzo Sonego e Stefano Napolitano: in quello femminile sono Deborah Chiesa e Martina Trevisan.

Riflettori puntati su tre Next Gen che hanno già fatto vedere grandi cose nel circuito. A cominciare da Frances Tiafoe, il 20enne di Hyattsville nel Maryland, che a febbraio ha vinto il suo primo titolo Atp sul cemento di Delray Beach. E poi c'è l'altro statunitense Taylor Fritz, 20 anni anche lui, da Racho Santa Fe in California, capace nel 2016 di raggiungere la sua prima finale Atp a Memphis ad appena 18 anni, in questa stagione semifinalista sulla terra di Houston.

Tornando in Europa c'è il greco Stefanos Tsitsipas, 19enne di Atene. In gara anche Mischa Zverev (fratello maggiore del campione in carica a Roma Alexander) con il suo tennis d’altri tempi, e gli americani Steve Johnson e Tennys Sandgren (quello esploso con i quarti agli ultimi Australian Open), rispettivamente vincitore e finalista a Houston.

Alle pre-qualificazioni del Foro partecipano i vincitori dei tornei open BNL giocati nei mesi scorsi in tutte le regioni d'Italia. Al vincitore del torneo maschile di singolare andrà la wild card per il tabellone principale degli Internazionali. Le pre-qualificazioni assegneranno altre quattro wild card per le qualificazioni in calendario sabato 12 e domenica 13 maggio: una al giocatore battuto in finale, due ai giocatori sconfitti in semifinale, mentre l'ultima se la giocheranno i quattro giocatori eliminati nei quarti.

Per quanto riguarda il torneo femminile, Camila Giorgi ha annunciato sul suo sito ufficiale che giocherà le qualificazioni. La 26enne marchigiana ha partecipato solo a tre edizioni del torneo romano.