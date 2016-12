Internazionali, fare il giudice di linea al torneo di tennis di Roma: l'annuncio

Anche quest’anno i giudici di linea che desiderassero offrire la propria disponibilità a collaborare durante i Campionati Internazionali BNL d’Italia (Roma, Foro Italico, dal 14 al 21 maggio 2017), potranno candidarsi a far parte del torneo.



Le selezioni delle domande pervenute, si legge sul sito ufficiale degli Internazionali, "saranno effettuate entro la seconda metà di febbraio 2017. Se avete esperienza come giudici di linea e siete interessati a partecipare alla manifestazione, e se alla data dell’1 maggio 2017 avete compiuto 18 anni e non superato i 65, siete invitati a compilare la scheda allegando 2 foto tessera (necessarie solo in caso di prima partecipazione) ed inviarla entro e non oltre il 5 febbraio 2017 solo ed esclusivamente al seguente indirizzo mail: giudicidilinea@federtennis.it".

MODULO GIUDICI DI LINEA IBI 2017

Nel corso del processo di selezione, saranno prese prioritariamente in considerazione le domande di coloro che, nell’arco del tempo che intercorre tra Gennaio 2016 e gli Internazionali Bnl d’Italia 2017, abbiano svolto in Italia attività documentata come Giudice di Linea in Tornei ATP (Challenger, Tour o Masters) e/o WTA (Premier ed International) e/o siano stati selezionati per Davis o Fed Cup.