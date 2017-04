Roma si fa bella per gli Internazionali di tennis, il sorteggio all'Arco di Costantino

Roma è pronta a farsi bella per la 74esima edizione degli Internnazionali BNL d'Italia in programma dal 10 al 21 maggio al Parco del Foro Italico.

Dal 2011 il torneo si gioca con la formula 'combined event': le gare del tabellone femminile si alternano a quelle del maschile. Nella stessa giornata, dunque, come nei quattro tornei del Grande Slam, sarà possibile ammirare Nadal, Djokovic, Murray, Wawrinka, Raonic e gli altri top player, applaudire le protagoniste del circuito femminile con il grande ritorno di Maria Sharapova cui è stata concessa una wild card e che ha trionfato in tre edizioni: 2011, 2012 e 2015.

Gli appassionati potranno inoltre sostenere gli azzurri e le azzurre, da Fabio Fognini ad Andreas Seppi e Simone Bolelli, da Roberta Vinci a Sara Errani e Francesca Schiavone. Un appuntamento ormai a pieno titolo tra i più prestigiosi del calendario mondiale. Le prime gare sono previste già sabato 6 maggio con le pre-qualificazioni; sabato 13 e domenica 14 le qualificazioni e anche 8 incontri del main draw maschile, domenica 21 maggio le finali. Fino al giorno 9 maggio compreso, l’ingresso al Parco del Foro Italico è gratuito.

Uno straordinario evento, intoltre, porterà domenica 14 maggio per la prima volta le stelle del tennis al Colosseo, simbolo della Capitale nel mondo. Due giorni prima, venerdì 12 maggio, il sorteggio dei tabelloni principali maschile e femminile sarà effettuato sotto l’Arco di Costantino.

I protagonisti del torneo si concederanno a veri e proprio bagni di folla anche sia in Piazza del Popolo sia, ed è una novità assoluta, a Ponte di Nona, per coinvolgere uno dei quartieri periferici di Roma. Gli Internazionali BNL d’Italia grazie a un nuovo rapporto con il Comune valicano dunque i confini del Foro Italico per estendere l’entusiasmo a tutta la città.

Gli incontri dei tabelloni principali saranno suddivisi in due sessioni, una mattutina e una serale. L’inizio alle ore 11.00 sulla Next Gen Arena (l’ex Grand Stand), sullo Stadio Nicola Pietrangeli e sui campi secondari, alle 12.00 sul Campo Centrale. Sempre sul Centrale è prevista una sessione serale con inizio alle ore 19.30.