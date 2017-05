Internazionali, Errani e gli italiani flop. In serata Fognini-Murray e Djokovic

Giornata di emozioni agli Internazionali Bnl d'Italia. Il grande tennis, a Roma, ritrova una Maria Sharapova in grande forma. La russa, presente al Foro Italica grazie ad una wild card, si è imposta sul Centrale del Foro Italico sulla statunitense Christina McHale col punteggio di 6-4, 6-2 in poco più di un'ora e mezzo di gioco. Al secondo turno Sharapova affronterà la croata Lucic-Baroni che a sua volta ha superato la ceca Safarova in tre set (7-5, 4-6, 6-3).

Male invece Sara Errani che si arrende alla francese Alize Cornet e abbandona dopo una sola partita gli Internazionali Bnl d'Italia. La tennista bolognese esce sconfitta dopo due set in un'ora e 52 minuti, col punteggio di 6-3 6-4. Tra i maschi si ferma al primo turno il cammino di Stefano Napolitano. Il tennista biellese (numero 181 Atp), entrato in tabellone principale grazie a una wild card conquistata con le pre-qualificazioni, è stato sconfitto dal serbo Viktor Toicki (n.36 Atp) per7-6 (1) 6-2.

Niente da fare poi per Gianluca Mager, costretto al ritiro per un problema muscolare durante la partita con Aljaz Bedene sul punteggio di 6-7, 4-6, 3-0 per l'inglese. Fuori nel tabellone femminile anche Deborah Chiesa, alla sua prima esperienza sulla terra rossa del Foro Italico. La 20enne di Trento, numero 470 Wta e in gara con una wild card guadagnata grazie alle pre-qualificazioni, si è dovuta arrendere in due set all'ucraina Lesia Tsurenko (n.42 al mondo) col punteggio di 7-5 6-2.

Oggi invece tocca a Fabio Fognini che in serata sfida Andy Murray. Ma gli appuntamenti odierni sono molti. Prima della sessione serale, ci sarà l'esordio di Novak Djokovic. Il serbo, incoraggiato dal discreto torneo a Madrid, se la vedrà con Aljaz Bedene. In contemporanea, da seguire il primo impegno di Nick Kyrgios.

Il clou arriverà nel primo match della sessione serale: non prima delle 19.30, si affronteranno Maria Sharapova e Mirjana Lucic-Baroni. Poi, appunto, il gran finale tra Fognini e Murray.