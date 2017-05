Internazionali: capolavoro Fognini, annichilito il numero 1 al mondo Murray

Fabio Fognini principe del Foro Italico. Con il risultato di 6-2 6-4 in un'ora e 33' di gioco, il tennista italiano ieri era al Centrale del ha abbattuto Andy Murray, numero uno al mondo e vincitore dell'ultima edizione. Agli ottavi il sanremese attende il vincente tra il tedesco Zverev e il serbo Troicki.

E così Roma ha finalmente visto il vero Fognini: "Qui non avevo mai trovato il feeling giusto. Nella mia carriera per i motivi che ben sapete non ho ottenuto i risultati che avrei potuto raggiungere. So quali sono i miei limiti ma cerco di migliorarmi un po’ ogni giorno. Conosco il mio limite dal punto di vista mentale ma la 'capoccia' col tempo migliora e poi adesso che diventerò padre non giocherò più solo per me stesso ma anche per qualcuno di davvero speciale".

Esordio con vittoria per Novak Djokovic. Il tennista serbo, sul campo Centrale del Foro Italico, ha sconfitto in due set il britannico Aljaz Bedene col punteggio di 7-6 (2) 6-2 in un'ora e 45 minuti di gioco. Al terzo turno Nole troverà in vincente della sfida tutta spagnola tra Carreno Busta e Bautista Augut

In campo femminile l'Italia si dispiace per l'eliminaziona di Roberta Vinci. Colpo di scena invece quando Maria Sharapova si è ritirato dal torneo romano a causa di un infortunio muscolare. Nel match contro la croata Lucic-Baroni, la tennista russa ha avvertito un dolore alla gamba sinistra che l'ha costretta in un primo momento, in avvio di terzo set, a lasciare il campo per alcuni minuti per ricorrere a una vistosa fasciatura. L'espediente non ha sortito l'effetto sperato e la Sharapova ha dovuto successivamente alzare bandiera bianca sul punteggio di 2-1.

"Sono dispiaciuta per aver rinunciato al match di oggi per un infortunio alla coscia sinistra. Farò gli esami necessari per essere sicura che non sia niente di serio. Voglio ringraziare il torneo per avermi dato l'opportunità di giocare ancora in questo evento speciale". E' la dichiarazione rilasciata da Maria Sharapova.