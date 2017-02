Inter-Roma: come vedere la partita in tv e in streaming

La Roma vuole continuare a vincere in Serie A. Oggi 26 febbraio alle 20:45 Inter e Roma si affrontano nella 26^ giornata a San Siro. Per chi non andrà allo stadio c'è sempre la solita domanda: dove e come vedere in tv o in streaming il posticipo Inter-Roma?

INTER-ROMA IN TV - Inter-Roma sarà visibile solo per chi possiede un abbonamento a Sky Sport o Mediadet. Gli abbonati a Sky e Premium potranno seguire la partita su SkySport 1 o su Premium Calcio ma anche in streaming su tablet, smartphone e pc attraverso il servizio SkyGO o Premium Play. Sulle frequenze di Rai Radio Uno, invece, sarà possibile ascoltare la radiocronaca della partita.

LA PARTITA - Pioli non può disporre di Miranda causa squalifica, mentre Murillo ha smaltito il fastidio muscolare lamentato a Bologna. Buone nuove anche attorno alle condizioni di Brozovic che da giovedì ha ripreso ad allenarsi con la squadra, il croato insidia Joao Mario per un posto sulla trequarti. Tornano Kondogbia e Icardi scontate le rispettive squalifiche.

A Trigoria Manolas, che ha lamentato un lieve problema fisico in Europa League, è l'osservato speciale di mister Spalletti verso la trasferta di San Siro. Cauto ottimismo attorno al pieno recupero del greco. In cabina di regia duello De Rossi-Paredes. Il tecnico dovrebbe confermare Salah e Nainggolan alle spalle di Dzeko.

INTER-ROMA IN STREAMING - Il tormentone è il solito: c'è un link per vedere la partita gratis? La risposta a questa domanda è "no". Mediaset e Sky infatti hanno dichiarato guerra a tutti i siti pirata. Quelli che ancora esistono sono illegali. Per vedere i gol, quindi, si dovranno aspettare le immagini sulla Rai dopo le 23.

I PUB - Per chi non ha Sky la soluzione potrebbe essere il pub. Tanti quelli che oggi si riempiranno per far vedere la partita. Se avete o gestite un pub o un ristorante che trasmette la partita e volete segnalarcelo scrivete a romatoday@citynews.it e saremo felici di aggiungere il vostro esercizio commerciale.

