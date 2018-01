Inter-Roma, probabili formazioni: Nainggolan torna titolare

La Roma affronta l'Inter nel big match della 21^ giornata di A. I ragazzi di Di Francesco hanno perso tre delle ultime quattro partite giocate e serve un cambio di rotta. Nelle ultime quattro sfide tra giallorossi e nerazzurri, entrambe le squadre sono andate a segno.

Le ultime in casa Inter

Spalletti può sorridere, visto che Miranda è pronto al rientro. Anche D'Ambrosio dovrebbe essere disponibile, ma al massimo per la panchina. Lì si accomoderà anche il nuovo arrivato Lisandro Lopez. A destra spazio a Cancelo e Candreva. Terzino sinistro invece sarà Santon e sulla trequarti ecco Borja Valero. Icardi, punta centrale, non si tocca.

Le ultime in casa Roma

Perotti si è fermato in allenamento e va verso il forfait. Sicuri Dzeko ed El Shaarawy in attacco, Schick verso la panchina, l'avanzamento di Florenzi potrebbe completare il tridente, con Bruno Peres terzino. De Rossi è rientrato in gruppo. Nainggolan titolare. Al suo fianco Strootman nonostante le polemiche e i rumors di calciomercato.

Le probabili formazioni

Inter (4-2-3-1): Handanovic, Cancelo, Skriniar, Miranda, Santon; Vecino, Gagliardini; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Florenzi, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco