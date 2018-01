Roma e Inter si annullano: lo spareggio Champions finisce pari

La Roma pareggia 1 a 1 contro l'Inter, nel match della 21^ giornata di Serie A. Nel primo tempo gli ospiti passano con Stephan El Shaarawy su assist di Alisson. I nerazzurri nel finale ci provano e nel finale Matias Vecino pareggia i conti.

Di Francesco presenta una squadra inedita con Gerson intermedio e Nainggolan attaccante esterno. Si gioca a grandi ritmi. Al 18' prima chance della partita, con l'Inter che sfiora la rete con Perisic. Cross al bacio di Cancelo, testa del croato e palla fuori non di molto. Al 23' contatto in area tra Icardi, Fazio e Manolas, proteste dell'argentino ma l'arbitro Massa lascia correre e non concede rigore.

Al 31' passa la Roma. Rilancio di Alisson, Santon sbaglia completamente la diagonale e si fa superare dal pallone. L'esterno si ritrova a tu per tu con Handanovic e lo supera con un delizioso pallonetto. L'Inter, stordita, fatica a reagire e si va all'intervallo con la Roma avanti.

Il canovaccio tattico, nella ripresa, non cambia. Al 62' ci prova Candreva: para Alisson che non si fa sorprendere. La squadra di Spalletti, bloccata, però non fa malla alla Roma. Al 68' Di Francesco cambia: fuori Gerson e dentro Bruno Peres. Risponde Spalletti con Eder per Candreva. L'Inter ci prova ma Alisson è super su Icardi. Di Francesco, impaurito, inserisce Juan Jesus e passa al 5-4-1.

Al minuto 80 Icardi tira da ottima chance col destro ma Alisson è ancora decisivo con la manona sul primo palo. Al minuto 86 l'Inter pareggia. Cross da sinistra di Brozovic, testa dell'ex Fiorentina che stacca alle spalle di Fazio e fa 1-1. Il risultato non cambia più: l'Inter e la Roma pareggiano, e la Lazio sorride.

Il tabellino di Inter-Roma

Inter - Handanovic 6; Cancelo 6, Skriniar 6,5, Miranda 6, Santon 5 (76' Dalbert 6); Vecino 6,5, Gagliardini 5 (46' Brozovic 6,5); Candreva 5 (68' Eder 6), Borja Valero 6, Perisic 6,5; Icardi 6. A disp.: Padelli, Berni, Lisandro Lopez, Ranocchia, D'Ambrosio, Dalbert, Nagatomo, Joao Mario, Pinamonti, Karamoh. All. Spalletti.

Roma - Alisson 8; Florenzi 6,5, Manolas 6,5, Fazio 5,5, Kolarov 6; Pellegrini 6, Strootman 6,5, Nainggolan 6,5; Gerson 6 (68' Bruno Peres 6), Dzeko 5 (84' Schick sv), El Shaarawy 7 (74' Juan Jesus 6). A disp.: Skorupski, Lobont, Moreno, Nura, Emerson, De Rossi, Defrel, Under, Antonucci. All. Di Francesco.

Marcatori - El Shaarawy (R), Vecino (I)

Ammoniti - Perisic (B), Cancelo (I)