Inter-Roma 0-0: giallorossi e nerazzurri si annullano e regalano poche emozioni

Il big match d'apetura della 15ª giornata di Serie A tra Inter e Roma è finito 0-0. Poche emozioni e ancor meno divertimento tra due squadre con troppa paura di perdere. Fonseca ha cercato di imporsi con la manovra, mentre Conte ha provato a pungere i giallorossi con ripartenze e giocate improvvise, ma alla fine le difese sono state le vere protagoniste. Si registrano due importanti interventi di Mirante (uno per tempo), che giocava al posto dell'infortunato Pau Lopez. Domenica il Cagliari (28 punti) potrebbe scavalcare la Roma (29) in classifica.

La cronaca

Nel primo, a parte un salvataggio di Mirante, i due episodi principali sono stati due infortuni. Al 14' Santon accusa un problema muscolare che lo costringerà, due minuti dopo, ad uscire dal campo, in favore di Spinazzola. Sul finire del primo tempo, invece, è Candreva ad uscire, lasciando il posto a Lazaro. Nella ripresa il copione non cambia: la Roma imposta, l'Inter prova ad essere velenosa ed in un'occasione impegna Mirante che però si fa trovare ancora pronto. Al 61' viene ammonito Godin per un fallo su Zaniolo e un minuto dopo stessa sorte tocca a Lazaro per uno sgambetto a Kolarov. Al 68' scocca l'ora di Edin Dzeko, che prende il posto di Perotti. Al 77' "vince" un cartellino giallo anche Mancini e due minuti dopo Brozovic lo imita. Al minuto 88 D'Ambrosio prende il posto di Biraghi nell'Inter. Finirà così, 0-0.

Le pagelle della Roma

MIRANTE 6,5

SANTON 6 (FUORI AL 16')

MANCINI 6,5

SMALLING 6,5

KOLAROV 6

DIAWARA 6,5

VERETOUT 5,5

MKHITARYAN 5,5 (FUORI ALL'89')

PELLEGRINI 6

PEROTTI 5,5 (FUORI AL 68')

ZANIOLO 6

SPINAZZOLA (DENTRO AL 16') 6

DZEKO (DENTRO AL 68') 6

FLORENZI (DENTRO ALL'89') sv

Le pagelle dell'Inter

HANDANOVIC 6

GODIN 6,5

DE VRIJ 6,5

SKRINIAR 6

CANDREVA 5,5 (FUORI AL 45')

VECINO 6

BROZOVIC 5,5

BORJA VALERO 6 (FUORI AL 72')

BIRAGHI 6 (FUORI ALL'88')

LUKAKU 6

MARTINEZ 5,5

LAZARO (DENTRO AL 45') 6

ASAMOAH (DENTRO AL 72') 6

D'AMBROSIO (FUORI ALL'88') sv