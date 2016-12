Inter-Lazio 3-0 | Inzaghi dura un tempo, festeggia l'ex Pioli: Natale amaro

La Lazio perde 3 a 0 contro l'Inter, nel match della 18^ giornata di Serie A. I biancocelesti approcciano bene alla sfida impegnando diverse volte Samir Handanovic. Nella ripresa i padroni di casa, in 20 minuti, segnano tre volte con Ever Banega e Mauro Icardi (doppietta).

PRIMO TEMPO - Parte subito forte la Lazio con lo strappo di Anderson per Immobile: tiro di destro e grande parata di Handanovic. Sulla respinta D'Ambrosio salva l'Inter sul tiro di Lulic. Gioca bene la squadra capitolina che, con pazienza, fa girare bene palla. Risponde l'Inter appoggiandosi soprattutto sugli esterni Candreva e Perisic.

Al 19' ancora grande parata di Handanovic. Sempre su tiro di Immobile, ancora su assist di Felipe Anderson. Al 25' splendida progressione di Felipe Anderson che smarca tutta la difesa interista e calcia ma D'Ambrosio gli nega il gol. Dal corner che ne segue Milinkovic-Savic sfiora la traversa. Alla mezzora di vede anche l'Inter con Brozovic e Banega che impegnano Marchetti. Sono gli ultimi tiri di un primo tempo equilibrato.

SECONDO TEMPO - Anche nella ripresa la partita è piacevole. Al 53' bell'azione di Ansaldi che pesca Icardi in area di rigore. La Lazio respinge la maniccia ma dall'azione che ne segue Banega fa 1 a 0. Pasticcio di Milinkovic-Savic, che regala il pallone a Banega sulla trequarti: poi il fantasista nerazzurro, con un tiro dal limite dell'area, piega le mani a Marchetti e porta avanti l'Inter.

La Lazio sbanda e l'Inter fa 2 a 0 al 57'. La firma è di Icardi. Cross di Candreva dalla destra e colpo di testa vincente di Icardi, che anticipa De Vrij e batte Marchetti. Uno-due micidiale da parte dell'Inter che costringe Inzaghi a far entrare Keita per Patric. Il senegalese appena entrato impegna Handanovic, ma è ancora l'Inter a far gol.

Al 67' è Icardi a fare 3 a 0. Banega serve orizzontalmente Icardi, che di prima intenzione calcia verso la porta difesa da Marchetti e cala il tris! Sesta doppietta stagionale per l'argentino. Lazio ko. Al 70' Inzaghi chiede un calcio di rigore dopo un contatto nell'area nerazzurra. L'arbitro lo invita alla calma, ma la moviola da ragione alla Lazio che sfiora il tracollo al 73', ma Marchetti evita il poker.

Nel finale la partita ha poco da dire: la Lazio cerca il gol della bandiera, l'Inter il poker. E al minuto 81' è sempre Icardi ad andare vicino al gol, ma il palo glielo nega. E' l'ultima emozione della partita. Brutta sconfitta per la Lazio che chiude con un ko il 2016.

TABELLINO

INTER (4-2-3-1): Handanovic 7; D'Ambrosio 7,5, Murillo 6, Miranda 6, Ansaldi 6 (63' Nagatomo 6); Brozovic 6,5, Kondogbia 6; Candreva 6 (85' Gabigol sv), Banega 7 (76' Palacio 6), Perisic 5,5; Icardi 7. A disp. Carrizzo, Yao, Andreolli, Ranocchia, Santon, Gnoukouri, Biabiany, Eder. All. Pioli

LAZIO (4-3-3): Marchetti 5; Basta 6, De Vrij 5, Wallace 5,5, Patric 5 (60' Keita 6,5); Parolo 5, Biglia 6 (83' Cataldi sv), Milinkovic 5; Felipe Anderson 6,5, Immobile 5,5, Lulic 5,5 (73' Lombardi 6). A disp. Strakosha, Vargic, Hoedt, Bastos, Murgia Kishna, Luis Alberto, Keita, Djordjevic. All. Inzaghi

Marcatori: Banega (I), 2 Icardi (I)

Ammoniti: Ansaldi (I), Anderson (L), Lulic (L), Miranda (I)