Inter-Lazio 1-2 | Luci biancocelesti a San Siro: è semifinale di Coppa Italia

La Lazio vince 2 a 1 contro l'Inter, nei quarti di finale di Coppa Italia. Dopo 20 minuti è Felipe Anderson, di testa, a sbloccare la gara. Ad inizio ripresa Lucas Biglia raddoppia grazie ad un dubbio rigore che causa anche l'espulsione di Miranda. Poco dopo rosso anche per Stefan Radu che regala energie all'Inter, poi in gol con Marcelo Brozovic. In semifinale possibile derby Lazio-Roma.

PRIMO TEMPO - Partono meglio i ragazzi di Pioli complice anche un furente pressione a centrocampo. Al 3' Perisic s'infila fra i due centrali della Lazio, imbeccato da un filtrante di Candreva, ma il suo tiro termina sul fondo. Al 16' va vicino al gol Kondogbia che di destro colpisce il palo dal limite dell'area della Lazio dopo un errore in disimpegno di Biglia.

Al 20', a sorpresa, la Lazio passa. Cross di Lulic dalla sinistra, ottimo l'inserimento di Felipe Anderson che approfitta di una marcatura leggera di Ansaldi e trafigge Handanovic di testa. E' 1 a 0. Al 23' scambio fra Lulic ed Immobile che porta al tiro al volo dell'attaccante campano, ma la mira è imprecisa. La rete subita mette in crisi l'Inter.

Alla mezzora la Lazio spreca due volte il raddoppio. Prima è Immobile che non riesce a sfruttare un errore in chiusura di Miranda. Poi è Anderson che, solo davanti a Handanovic, sbaglia la conclusione. Al 35' si vede Brozovic dal limite dell'area della Lazio, Marchetti non trattiene e de Vrij spedisce lontano il pallone. Finisce con la Lazio avanti il primo tempo.

SECONDO TEMPO - Pioli nella ripresa cambia: Icardi e Joao Mario per Banega e Palacio. Al 47' occasione gigantesca per la Lazio. Colpo di testa di Hoedt, Handanovic respinge sui piedi di Parolo che a porta praticamente vuota calcia in curva. Incredibile errore. Al 54' lancio di Murgia per Immobile, che s'infila fra le maglie della difesa nerazzurra e viene atterrato da Miranda.

Rigore, dubbio, ed espulsione di Miranda. Dal dischetto Biglia non sbaglia e fa 2 a 0. Al 60' ci prova Murillo con un colpo di testa su corner di Joao Mario, palla che termina di poco alto. Saltati tutti gli schemi le due squadra ci provano con l'Inter che, trascinata da Icardi, spera in una clamorosa rimonta. Inzaghi ha bisogno di forze fresche e così cambia: Milinkovic-Savic e Lukaku per Lulic e Anderson.

Al 76' la Lazio si complica la vita: Radu, ammonito, si prende il rosso. L'espulsione regala energie ai padroni di casa che al minuto 84 fanno 2 a 1 con Brozovic. Di testa il centrocampista dell'Inter approfitta di una sponda di Perisic e fa secco Marchetti sul secondo palo.

