Inter-Lazio 0-0 | Pari a San Siro, fallito l'aggancio alla Roma

La Lazio pareggia 0 a 0 contro l'Inter, nel match della 19^ giornata di Serie A. La partita ben giocata tatticamente offre però pochi spunti nel primo tempo. Nella ripresa l'ingresso di Felipe Anderson cambia il ritmo dei biancocelesti.

Il pari della Roma concede una buona opportunità alle due squadre per scalare la classifica e la partita è fin da subito equilibrata. Si gioca a buoni ritmi, anche se con qualche errore di troppo. Al 20' si vede Milinkovic. Circolazione di palla precisa della Lazio. Parolo serve Immobile, che scarica subito per Milinkovic: destro potentissimo del serbo, ma Handanovic va a terra e respinge.

Poco dopo ci prova Immobile, ma la mira è sbilenca. Al 30' Strakosha salva la Lazio. Gran lavoro di Borja Valero, che porta a spasso Parolo sulla fascia sinistra e dà la palla coi tempi giusti e Perisic. In allungo il croato devia verso la porta, ma Strakosha mostra grandissimi riflessi e devia sopra la traversa. E' l'ultima emozione di un primo tempo equilibrato.

Alza il pressing l'Inter nella ripresa. Borja Valero riceve sui venticinque metri, con una finta mette a terra Lucas Leiva e poi esplode il destro: è attento sul primo palo Strakosha, che devia in angolo. Inzaghi allora corre ai ripari e inserisce Lukaku per Lulic. I biancocelesti si svegliano Immobile si guadagna un rigore ma il Var glielo nega. Serve un cambio marcia e così la Lazio gioca la carta Felipe Anderson.

E proprio al primo pallone giocato il brasiliano sfiora il gol. La Lazio insiste ma Handanovic è reattivo a para. Al 79' Anderson fa partire l'azione e serve Immobile sulla corsa. Tocca di ritorno dell'ex Dortmund, che imbecca il brasiliano in area: la deviazione sfiora di un nulla il palo alla destra di Handanovic. Inzaghi ci crede e inserisce anche Nani. Il risultato però non cambia. Un punto per uno.

Il tabellino di Inter-Lazio

Inter (4-2-3-1): Handanovic 7; Cancelo 6,5 (82' Dalbert sv), Skriniar 6, Ranocchia 6, Santon 6,5; Vecino 5,5, Gagliardini 5,5; Candreva 5,5 (73' Joao Mario 6), Borja Valero 6,5 (86' Brozovic sv), Perisic 5,5; Icardi 5,5. A disp. Padelli, Berni, Nagatomo, Lombardoni, Karamoh, Eder, Pinamonti. All. Luciano Spalletti

Lazio (3-5-2): Strakosha 6,5; Bastos 6, De Vrij 7, Radu 6; Marusic 6, Parolo 6,5, Leiva 6,5, Milinkovic 6 (82' Nani sv), Lulic 5,5 (58' Lukaku 6); Luis Alberto 5,5 (68' Felipe Anderson 6,5); Immobile 5,5. A disp. Guerrieri, Vargic, Patric, Wallace, Basta, Luiz Felipe, Murgia, Jordao, Neto. All. Simone Inzaghi

Ammoniti: Santon (I), Vecino (I), Radu (L)