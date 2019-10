Samp-Roma, ululati verso Vieira: il club giallorosso condanna i tifosi razzisti

Ancora insulti e ululati razzisti in Serie A, durante Sampdoria-Roma. Questa volta il bersaglio è stato il blucerchiato Vieira con le urla, barbare, provenienti dal settore riservato ai sostenitori ospiti. I "bu" sono stati avvertiti anche dall'arbitro Maresca nel primo tempo, tanto che il direttore di gara ha subito avvicinato il giocatore della Sampdoria, facendogli capire a gesti di avere sentito le espressioni a lui rivolte.

La Roma, che ha adottato da tempo la tolleranza zero nei confronti del fenomeno discriminazione razziale come nel caso che ha coinvolto Juan Jesus, si è scusata via twitter per il comportamento di alcuni pseudo tifosi.