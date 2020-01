Infortunio Zaniolo, il prof. Burioni fa infuriare i romanisti: "Gli auguro di guarire e segnare il gol del solito 7-1"

Mentre Nicolò Zaniolo, gioiellino dell’As Roma, su Instagram esulta da Villa Stuart per “l’operazione riuscita” dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante Roma-Juventus, su Twitter si scatena la furia dei tifosi giallorossi contro il prof. Roberto Burioni.

Il prof Burioni twitta su infortunio Zaniolo

Il medico, negli ultimi tempi celebre per la sua attività di divulgazione sul tema dei vaccini, simpatizzante della Lazio, non ha trattenuto la propria ironia sull’infortunio di Zaniolo. In alcuni tweet di risposta a chi faceva notare come Zaniolo non sia di certo il primo calciatore a subire un infortunio del genere, sullo stesso campo Ronaldo "il fenomeno" e con la stessa maglia Francesco Totti, nella medesima serata lo juventino Merih Demiral, solo per citarne alcuni, il prof. Burioni è un fiume in piena. Sfottò ai romanisti sull’onda dell’infortunio di Zaniolo.

Zaniolo? “Gli auguro di segnare il gol del solito 7-1”

“….auguriamo a Zaniolo di essere in campo il prima possibile per godersi il dodicesimo anno senza trofei della sua squadra” – ha scritto. Pochi minuti dopo ancora nella discussone “…auguro a Zaniolo una prontissima e completa guarigione, perché possa segnare il gol del solito 7-1”. E poi “Ribadisco. Sinceri auguri di pronta guarigione a Zaniolo. Auguri di immense sconfitte alla asroma”.

Tifosi giallorossi contro Burioni: “Su Zaniolo caduta di stile”

Provocazioni che non hanno lasciato indifferenti i tifosi giallorossi, solerti nel replicare. “A dimostrazione che l'intelligenza e la cultura non vaccinano contro la maleducazione e il cattivo gusto. Pessimo, veramente” – twitta @mauromaurizmab; “Come un intellettualone può poi sfociare in sbruffone: manuale d'uso” – commenta @tatoespo. “Grande professore piccolo tifoso” - @armieri e ancora “Prof la leggo ogni giorno con massima stima, questo tweet non me lo sarei mai aspettato da lei”. Sono in tanti, oltre allo sfottò calcistico, a sottolineare la “caduta di stile” del professore.

Infortunio Zaniolo: il calciatore pronto a riabilitazione

Intanto sull’infortunio di Zaniolo, tramite i canali del club, ha parlato Andrea Causarano, responsabile medico della Roma: "Nicolò comincerà oggi a lavorare per rientrare in campo. La riabilitazione non ha dei tempi precisi, questi sono condizionati da molti fattori. Agiremo nel migliore dei modi, nell'interesse del calciatore, della sua salute e del suo futuro. Nicolò – ha assicurato il medico sociale - tornerà più forte di prima".