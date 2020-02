Incendio al Lazio Club New York: "E' tutto distrutto". Al via raccolta fondi di solidarietà

"E' tutto completamente distrutto". Viaggia veloce sui social la notizia dell'incendio che ha colpito Via della Pace, il ristorante sede del Lazio Club New York.

Incendio distrugge Lazio Club New York

Le fiamme divampate nel palazzo hanno coinvolto anche il locale con il rogo a lasciare ben poco scampo a cucina, arredi e pure cimeli.

Fortunatamente nessun ferito ma per il ristorante e il Lazio Club New York, vero e proprio punto di riferimento per laziali residenti o in vacanza nella Grande Mela, è un duro colpo.

Fiamme a Via della Pace, Lazio Club New York: "Siamo a pezzi"

"C'è stato un incendio nel palazzo, stanno ancora verificando quello che è successo. Speriamo che Via della Pace risorga. Sono a pezzi. Grazie a tutti. Non immaginavo tanto affetto" - ha fatto sapere Giovanni Bartocci, uno dei fondatori.

Una eco di lazialità, quella del Lazio Club New York, molto forte a Roma. Centinaia i messaggi di solidarietà, gli attestati di stima per chi ha tinto di biancoceleste parte di New York.

La raccolta fondi per il Lazio Club New York

Dalla Capitale l'avvio della raccolta fondi per aiutare Via della Pace a rialzarsi dopo il devastante incendio: le donazioni, viste le stringenti regole statunitensi, attraverso i canali di proprietà del Club.

"I vostri messaggi di supporto al Club ma soprattutto a Giovanni e Marco ci riempiono di gioia. Noi siamo aquile e voleremo sempre piu' in alto" - scrivono dal Lazio Club New York.