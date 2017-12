Lazio, Immobile espulso: arriva il verdetto del Giudice Sportivo sulla squalifica

La Lazio perde Ciro Immobile per una sola giornata, salterà la partita contro l'Atalanta. L'attaccante biancoceleste ha ricevuto il minimo della pena dopo l'espulsione, con polemica, durante Lazio-Torino. Inzaghi che ha recuperato Felipe Anderson, potrebbe lanciare quindi Felipe Caicedo.

Secondo il Giudice Sporivo "rilevato che sulla base del referto arbitrale, e della precisazione formulata dal Direttore di gara interpellato da questo Giudice, la condotta sanzionata si è tradotta in un contatto avvenuto di striscio non connotato da violenza e comunque senza alcuna conseguenza fisica per il calciatore avversario" e ritenuto "che la condotta del calciatore Immobile, pur certamente antisportiva, non assuma connotati di particolare gravità, alla stregua anche della scarsa intensità del contatto effettivo e dell’assenza di ogni qualsivoglia conseguenza (come da referto ed integrazione del Direttore di gara)", dispone l'applicazione nei confronti di Immobile della sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara nonché, in commutazione della seconda giornata, dell'ammenda di 10mila euro".

Multe anche per la Lazio. Una di 5mila euro "per non aver impedito l'ingresso di persone non autorizzate nella zona antistante gli spogliatoi che, con riguardo particolare ad una persona, assumevano anche un atteggiamento offensivo nei confronti del VAR e dell'AVAR", e una di 3mila euro "per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato reiteratamente cori ingiuriosi nei confronti del direttore di gara".