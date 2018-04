Immobile come Totti: a caccia della Scarpa d'Oro

Ciro Immobile può vincere la Scarpa d'Oro, premio che nel 2007 vince il capitano della Roma Francesco Totti. Quest'anno il testa a testa sembra essere quello tra il Lionel Messi originale e il Messi d'Egitto, Mohamed Salah. Subito dietro il bomber della Lazio, l'unico a restare in scia alla coppia di testa. Immobile, capocannoniere della Serie A, è in uno stato di grazia e ora nel mirino ha messo l'Europa League ed il derby di domenica.

Subito fuori dal podio spiccano Robert Lewandowski del Bayern Monaco e Jonas del Benfica, rispettivamente quarto e quinto ed entrambi a bocca asciutta nel weekend. Stessa sorte per il terzetto al sesto posto formato da Edinson Cavani del Paris, Mauro Icardi, dell'Inter e Harry Kane del Tottenham. Sale invece Cristiano Ronaldo del Real Madrid, che grazie alla rete realizzata nel derby contro l'Atlético si guadagna la nona posizione e stacca Luis Suarez del Barcellona.

Menzione d'onore per Paulo Dybala: l'attaccante della Juventus, autore di una tripletta contro il Benevento, sale a quota 42 punti e si piazza immediatamente fuori dalla top-ten insieme al connazionale Sergio Aguero.

TOP 10 - CLASSIFICA SCARPA D'ORO 2017/18*



1) 58: Mohamed Salah (Liverpool, ENG - 29 gol x 2,0)

1) 58: Lionel Messi (Barcellona, ESP - 29 gol x 2,0)

3) 54: Ciro Immobile (Lazio, ITA - 27 gol x 2,0)

4) 52: Robert Lewandowski (Bayern, GER - 26 x 2,0)

5) 49,5: Jonas (Benfica, POR - 33 gol x 1.5)

6) 48: Edinson Cavani (Paris Saint-Germain, FRA - 24 gol x 2,0)

6) 48: Mauro Icardi (Inter, ITA - 24 gol x 2,0)

6) 48: Harry Kane (Tottenham, ENG - 24 gol x 2,0)

9) 46: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, ESP - 23 gol x 2,0)

10) 44: Luis Suárez (Barcellona, ESP - 22 gol - x 2,0)

*Classifica aggiornata al 9 aprile 2018. Moltiplicatore in base al ranking UEFA per nazioni: primi cinque campionati x 2.0, da sei a 21 x 1,5, da 22 in poi x 1,0