Lazio-Roma: Immobile fa doppietta, ma di fasciature. Le medicazioni post derby su Instagram

La Lazio, contro la Fiorentina, potrebbe far a meno di Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste, attraverso alcune 'storie' apparse sul proprio profilo Instagram ufficiale, ha postato delle immagini con evidenti fasciature sul piede e sulla gamba destra. Sono in traumi post derby.

Una doppietta anomale per il capocannoniere della Serie A. La prima al collo del piede destro, la seconda poco più in alto del ginocchio. Semplici cure o qualcosa di più? Ancora non chiare le condizioni di Immobile, che rimane in dubbio per mercoledì.