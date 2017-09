Ilary Blasi: "Totti dirigente? Sta meglio in giacca e cravatta"

Ilary Blasi, ospite nella prima puntata di Verissimo, parla della nuova vita del marito Francesco Totti, ex capitano della Roma e ora dirigente dei giallorossi. "Devo dire che Francesco si è creato il suo spazio, pensavo peggio! Abbiamo trovato la nostra dimensione perché lui si organizzava le sue partite di beach volley e di paddle, quindi aveva il suo da fare", ha detto la conduttrice.

Il suo nuovo ruolo di dirigente della Roma impone all'ex capitano un look diverso, ma Ilary non ha dubbi e confida: "Sta benissimo in giacca e cravatta. Meglio no? Meglio così". E in particolare, sulla nuova veste professionale del marito aggiunge: "Mi devo un po' abituare, nel senso che è tutto nuovo per tutti, però non mi dispiace. Mi sembra che vada tutto bene".



A Silvia Toffanin che le chiede se è difficile stare vicino ad un uomo quando vive un cambiamento di vita così importante, la conduttrice di 'Grande Fratello Vip' confida: "Più che altro per lui può essere difficile. La vita è fatta di cicli". [Su Today.it l'intervista completa].