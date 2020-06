Il Volley Club Frascati farà parte del progetto Volleyrò Academy

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Una collaborazione che si consolida. E che ora allarga i suoi orizzonti. Il Volley Club Frascati farà parte della Volleyro’ Academy che includerà anche altre realtà importanti come Pallavolo Pomezia, Revolution Volley e Sportacademy 360. Un’intesa “naturale” per il club del presidente Massimiliano Musetti che già da tempo collabora con il pluridecorato sodalizio capitolino. “Dal punto di vista della collaborazione cambierà relativamente poco, visto che da tempo esiste un rapporto con il Volleyro’ – spiega il massimo dirigente frascatano - Andremo avanti nel nostro percorso con atlete di interesse condiviso, allargando l’accordo ad altre società che “amplieranno” il raggio d’azione geografico. Faremo monitorare le ragazze dallo staff del Volleyro’ un paio di volte al mese e sarà un’occasione di accrescimento nello specifico per i gruppi Under 13 e Under 14 per provare a trovare qualche talento che possa fare un’esperienza a livello nazionale che noi ancora non possiamo offrire”. La partecipazione al progetto è la conferma della stretta e proficua collaborazione tra il Volley Club Frascati e il Volleyro’. “C’è un rapporto estremamente propositivo tra le due società, una volontà comune di far crescere al meglio le ragazze e di svolgere un ruolo importante per il nostro sport e le ragazze che lo praticano”. Il primo atto “formale” della Volleyro’ Academy andrà in scena a settembre (il 6 e 13) con due Open days per selezioni dedicati alle ragazze nate nel 2008 e 2009. “Saranno giornate aperte a tutte le ragazze della regione che vorranno partecipare. Successivamente i tecnici della società capitolina, alcuni dei quali collaborano già col Volley Club Frascati, ne valuteranno le qualità e le collocheranno nei club “geograficamente” più vicini alla residenza delle atlete stesse”. Per tutte le informazioni ci si può rivolgere alla mail volleyroacademy@gmail.com.