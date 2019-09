Il Bridge italiano protagonista al 2° Trofeo Città di Roma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

La gara deve ancora cominciare, ma c’è chi ha già vinto il torneo. Sono gli organizzatori del Trofeo Città di Roma, giunto quest’anno alla sua seconda edizione. Dopo il debutto nel 2018 avevano promesso: “riporteremo il grande Bridge nella capitale e magari raddoppieremo anche l’appuntamento”. Obiettivo raggiunto. Sabato 21 Settembre al via il Torneo Nazionale a Squadre mentre Domenica 22 Settembre Torneo Nazionale a Coppie presso il Guido Reni District di Via Guido Reni, 7 Gabriele Tanini, il Presidente del Comitato Regionale Bridge Lazio ha dichiarato: "Con orgoglio e soddisfazione e come promesso lo scorso anno, siamo riusciti ad affiancare al torneo Nazionale a Coppie Città di Roma un torneo Nazionale a Squadre, seguendo il format molto apprezzato dai bridgisti italiani in cui si disputa il sabato l’evento a squadre e la domenica quello a coppie. L'edizione di quest'anno che, purtroppo soffre le assenze dei grandi campioni per la concomitanza con il campionato del mondo, vede comunque la partecipazione di alcune giocatrici nel giro della Nazionale femminile e di numerosi campioni giovanili. Proseguendo nel percorso intrapreso di offerta sportivo-culturale, tutti i tesserati FIGB potranno godere di uno sconto del 20% per visitare il museo MAXXI che si trova di fronte alla nuova sede di gara, Guido Reni District, che presenta delle particolarità uniche". Emanuela Pramotton, Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Università del Bridge che organizza l'evento ha aggiunto: "Rilanciare un grande evento bridgistico internazionale a Roma è la nostra grande ambizione: l'affollamento del calendario agonistico non aiuta, le difficoltà logistiche sono sempre molteplici, ma siamo molto soddisfatti di essere riusciti ad inserire nel nostro programma anche un torneo a squadre, che nella nostra città manca oramai da tempo. Anche se per quest'anno il numero di tavoli è limitato, contiamo su una folta partecipazione che ci permetta di raggiungere l'obiettivo di far diventare il Città di Roma un evento di rilevanza internazionale." Il Bridge romano ha una tradizione eccellente. Tuttora i giocatori hanno il privilegio di incontrare nelle Associazioni gli esponenti della Nazionale italiana Lorenzo Lauria e Alfredo Versace, o “il Maestro dei Maestri” Benito Garozzo, tredici titoli mondiali e ancora in perfetta forma mentale e fisica, tanto che continua a volare da una parte all’altra del pianeta per partecipare alle competizioni. Uno stato di salute a cui potrebbe aver contribuito proprio il Bridge. Se infatti sono ovvi i benefici dal punto di vista della lucidità mentale, della capacità di calcolo e ragionamento per chi pratica uno sport della mente, uno studio scientifico pubblicato nel New England Journal of Medicine, ha dimostrato che giocare a Bridge riduce l’incidenza di demenza negli anziani. Non solo: uno studio del 2000 di Marian Cleeves Diamond ha provato che giocare a Bridge potenzia il sistema immunitario. Corpore sano in mens sana.