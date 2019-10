Il 5 ottobre a Roma decima tappa del Tour Strawoman

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

STRAWOMAN® - Le donne di Roma ancora insieme con StraWoman®! Per il IX anno consecutivo ritorna la corsa/camminata non competitiva di 5 e 10 km dedicata alle donne, ma aperta anche a bambini e uomini. Una giornata da dedicare a sé stesse e al proprio benessere, l’occasione giusta per fare sport, conoscersi, incontrarsi e trascorrere una giornata insieme alle proprie amiche. Non è necessario essere delle runners esperte, basta avere entusiasmo e tanta voglia di divertirsi! RECORD - Nata nel 2011, StraWoman® è oggi il più divertente ed energico Tour itinerante “al femminile” di tutta Italia, all’insegna del fitness, del divertimento e della sensibilizzazione. Migliaia di runners nelle edizioni precedenti hanno indossato la T-Shirt rosa ufficiale e corso al grido di “We Run The World!”. L’edizione StraWoman® 2019 prevede ben undici tappe. Il Tour è partito da Brescia (05/05), poi Milano (02/06), Parma (08/06), Verona (09/06), Bergamo (22/06), Como (29/06), Ravenna (01/09), Monza (22/09), Cremona (29/09), Roma (05/10) e Novara (23/11), tappa conclusiva del tour. VILLAGE - Il ritrovo per la StraWoman® è fissato alle ore 14.00 presso lo Strawoman Village, un’area allestita presso Terrazza del Pincio, Villa Borghese e interamente dedicata alle partecipanti, dove ci si potrà iscrivere e ritirare il kit gara, con dj set, attività ludico-sportive, riscaldamento e l’intrattenimento di Andrea Prada. Alle ore 15.00 il via: un fiume di maglie rosa animerà il Villa Borghese. La marcia è a ritmo libero, ciascuna potrà scegliere la propria andatura. All’arrivo rinfresco finale, defaticamento, premiazioni, gadget e medaglia di partecipazione attendono tutte le runners. Tante saranno le iniziative e le sorprese a tema rosa durante l’intero evento! ACTIONAID - StraWoman® e ActionAid corrono insieme per dire che lo sport può essere motore di cambiamento sociale. Partecipare alla StraWoman® significa essere al fianco di ActionAid e dei suoi progetti contro la violenza sulle donne. Quest’anno, in particolare, sarà promossa la seconda edizione del progetto WE GO! per l’empowerment economico delle donne che hanno subìto violenza. Cofinanziato dall’Unione europea e realizzato da ActionAid - charity partner di StraWoman - insieme ad altre cinque organizzazioni in Italia, Grecia, Bulgaria e Spagna, WE GO! ha come obiettivo quello di sostenere l’empowerment socio-economico delle donne uscite da percorsi di violenza domestica rafforzando le loro competenze individuali e i sistemi territoriali di protezione, attraverso la promozione di buone pratiche e la realizzazione di reti di cooperazione, anche con le imprese. Infatti, solo mettendo in rete tutti gli attori chiave coinvolti, centri antiviolenza, istituzioni e imprese del territorio, si può garantire una presa in carico a 360° delle donne e favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro. La quota di iscrizione è di €. 10.00 e comprende T-Shirt tecnica, bag e pettorale gara, medaglia di partecipazione, ristoro finale, gadget offerti dai partner dell’evento e assistenza medica. Ci si può iscrivere online o nei punti ufficiali convenzionati. Tutte le informazioni su www.strawoman.it - Facebook.com/strawoman – Tel. 331.4370677. L’organizzazione tecnica è di Italia Runners, società sportiva dilettantistica nata con lo scopo di sostenere le attività dell’atletica leggera, promuovendo in particolare la disciplina del running, anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni a scopo ludico – aggregativo. StraWoman® è un concept di Red Events, agenzia di organizzazione eventi e comunicazione, ideatrice di innovativi e amati format personalizzati legati agli eventi sportivi e d’intrattenimento