Icardi, la Roma fa sul serio: all'Inter Dzeko e 40 milioni

Prima Mediaset, poi Sky. Icardi alla Roma è ormai più di una voce. Di certo c'è che giallorossi e nerazzurri in questa trattativa fanno sul serio. Petrachi, convinto ormai della volontà di Dzeko di accettare l'Inter e in difficoltà per le perplessità di Higuain a venire a Roma, avrebbe deciso di andare all-in con i nerazzurri. Così avrebbe impresso un'accelerata alla trattativa, offrendo Dzeko più conguaglio all'Inter.

La cifra secondo Mediaset sarebbe pari a 35 milioni di euro, secondo Sky 40 milioni di euro. Secondo Mediaset Icardi si sarebbe convinto della Roma, allettato anche dall'offerta economica, 7 milioni e mezzo più bonus per arrivare a 9. Secondo Sky invece il marito di Wanda Nara sarebbe ancora dubbioso e pronto ad aspettare la Juve.