Hockey contro la fibrosi cistica: match all'Acqua Acetosa per raccogliere fondi

Domenica 10 settembre al Centro Sportivo Acqua Acetosa-Giulio Onesti si sfidano l'Asd Campagnano Legends e l'All Star Hockey per raccogliere fondi a favore della Lega Nazionale Fibrosi Cistica Lazio. Il giorno prima all’EuRoma Hockey Stadium la possibilità per tutti di cimentarsi in questo sport sempre più seguito

"L'hockey contro la fibrosi cistica" al Centro sportivo Acqua Acetosa-Giulio Onesti di Roma (largo Giulio Onesti 1). L'appuntamento è per domenica 10 settembre, dalle 15.30, per una partita di beneficenza tra l’Asd Campagnano Legends e l’All Star Hockey con una finalità ben precisa: raccogliere fondi a favore della Lega Nazionale Fibrosi Cistica Lazio che lotta da anni contro questa malattia genetica rara che solo in Italia colpisce circa 1 neonato su 2.500-3.000.



Proprio tra le fila del Campagnano c'è un ragazzo dell’Under 12 affetto da fibrosi cistica che scende comunque regolarmente in campo.



Questa manifestazione rientra nelle prime giornate della "Accademia Nazionale di Hockey" (in programma sabato 9 e domenica 10 settembre all’Acqua Acetosa), un innovativo progetto della Federazione Italiana Hockey per lo sviluppo tecnico, organizzativo e manageriale di uno sport, l’hockey, sempre più seguito.



L'organizzazione dell'evento è curata per l'Asd Hockey Campagnano da Emanuele Iossa (coach) e per Le Tribune da Luisa Boi, con la collaborazione e il patrocinio della Federazione Italiana Hockey, presieduta da Sergio Mignardi.



Il costo del contributo minimo di solidarietà è di 5 euro: info al 333-5260725 o al 329-2938341 oppure agli indirizzi hockey@letribune.it, eventi@letribune.it (entrata gratuita per gli Under 10 e per i disabili con accompagnatore).