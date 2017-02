Roma, foto hot di una ragazza: hackerato il profilo Instagram di Szczesny

Disavventura social, ieri pomeriggio, per Wojciech Szczesny. Il portiere della Roma ha subito un attacco hacker da parte di "Amanda", così si è fatto chiamare l'intrusore. All'improvviso, sul profilo Instagram del portiere, sono spuntate foto imbarazzanti di una ragazza in topless e in altre pose hot.

Wojciech Szczesny Instagram porn: NSFW photos posted https://t.co/Z5nhcW0RVX pic.twitter.com/KF7YHJmwD8 — Arsenal news 24-7 (@EdwardHumphries) 8 febbraio 2017

Dopo qualche ora e dopo aver eliminato tutti gli scatti hot, Szczesny ha condiviso un messaggio di scuse: "Come forse avrete realizzato, il mio account è stato hackerato. Sono molto dispiaciuto per le foto che sono state pubblicate. Ora, posso di nuovo accedere al mio profilo, ma sembra che anche il pirata informatico possa fare lo stesso. Sto lavorando con il mio steff per mettere a posto le cose".