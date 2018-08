Gsd Casilina Bccr calcio, mister Piccirilli: "Ecco i nuovi acquisti e il nuovo staff"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Si è rifatta totalmente il look la Prima categoria del Gsd Casilina Bccr. La prima squadra del club caro al presidente Umberto Coratti e al figlio Simone (direttore generale) ripartirà dopo la faticosa e sofferta salvezza nella stagione appena messa alle spalle. La guida tecnica è stata affidata a mister Marco Piccirilli, che oltre dieci anni fa si sedette sulla panchina del club capitolino nel campionato di Promozione e che già nella stagione da poco conclusa era rientrato nei ranghi tecnici del settore giovanile. «Stiamo costruendo una squadra quasi tutta nuova e con diversi giovani nell’organico, tra cui molti elementi classe 2000 del nostro vivaio. Del vecchio gruppo rimarranno in pochi e tra questi ci sarà il neo capitano Taglienti, ma anche Ponzo, Battistelli e il portiere Polacchi. Per quanto riguarda i nuovi arrivi, torneranno ragazzi che già sono stati qui come Caranci (l’anno scorso al Castelverde, ndr) e Iacobelli, preso dal Valle Martella da cui arriverà anche Crescenzi. Dallo Sporting Torbellamonaca abbiamo prelavato i cugini Giannantonio e Raffaele Valentino, mentre in organico ci saranno anche due giovani molto interessanti come il colored Jammeh (classe 1999, ndr) e l’ex San Lorenzo Mastrantonio, un 2000 di belle speranze». La squadra inizierà la preparazione dal prossimo 27 agosto con doppie sedute quotidiane proprio per farsi trovare subito pronta al momento dell’esordio in campionato. «L’obiettivo è di conquistare una tranquilla salvezza ed evitare le sofferenze della passata stagione» rimarca Piccirilli che conterà sull’esperienza di Giacomo Taraborelli nel ruolo di vice. Oltre alla costante presenza di Umberto e Simone Coratti, inoltre, la Prima categoria sarà seguita da vicino dal neo responsabile della prima squadra Fernando Liverotti che sarà coadiuvato e assistito dal punto di vista organizzativo da Riccardo Centonze, Fabio Pomponi, Massimiliano Ruggieri, Emiliano Cataldi e Stefano Imparato.