Asd Grottaferrata calcio a 5, capitan Fabi: “Questa è una società ambiziosa”

Grottaferrata (Rm) – L’Asd Grottaferrata calcio a 5 è stata spettatrice dell’ultimo turno di campionato. Il turno di riposo ha dato modo al gruppo di mister Ivano Checchi di oliare i meccanismi in vista del rush finale della stagione che per i criptensi si aprirà venerdì prossimo sul difficile campo della Pgs Don Bosco Genzano. “Un match complicato perché affronteremo un avversario esperto di questa categoria – avverte il capitano dell’Asd Grottaferrata calcio a 5 Simone Fabi – All’andata fu una partita combattuta e vincemmo di misura, anche se da allora la nostra squadra è cambiata tanto”. Ora in maglia castellana ci sono un nuovo tecnico e alcuni giocatori scesi da categorie superiori: “La qualità è cresciuta tanto, ma questa è stata solo la conferma delle premesse di inizio stagione”. Quelle che, di fatto, hanno convinto lo stesso Fabi a scendere dalla serie C2 alla D: “Ero alla Lepanto l’anno scorso, ma quando mi è arrivata la proposta del presidente Manuel Masi e dell’Asd Grottaferrata calcio a 5 ci ho messo poco a decidere – spiega l’ultimo classe 1991 – Questa è una società ambiziosa che vuole fare cose importanti e noi cercheremo di essere protagonisti già in questo campionato”. Il turno appena messo alle spalle non ha riservato grandi sorprese: “Hanno vinto la Visual Technology e la Polisportiva Genzano che ora sono davanti a noi, mentre nello scontro diretto tra prima (Blaugrana, ndr) e seconda (Castromenio, ndr) ha avuto la meglio la capolista, una squadra con giocatori di ottimo livello e un bravo allenatore alla guida”. Il distacco dalla vetta per l’Asd Grottaferrata calcio a 5 è di 13 punti: “Al momento è difficile pensare ad una rimonta su di loro – ammette Fabi – Noi comunque daremo il massimo anche se un piazzamento in zona play off, vale a dire nella seconda o terza posizione, sembra più alla nostra portata”. La (lunga) rincorsa della formazione biancorossa è appena iniziata…