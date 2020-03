Grottaferrata calcio a 5, Masi dopo il Blaugrana: “Orgoglioso di mister e ragazzi”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Grottaferrata (Rm) – La serie D dell’Asd Grottaferrata calcio a 5 è arrivata a un passo dall’impresa sul campo della capolista Blaugrana. La formazione del presidente Manuel Masi ha pareggiato 3-3 (con la doppietta di Aiuti e il gol di Materazzi) e alla fine le è rimasto anche parecchio rammarico: “Abbiamo subito il gol del pari in extremis e su un tiro libero molto dubbio – dice il massimo dirigente criptense – Ma sono orgoglioso di quanto hanno fatto vedere i nostri ragazzi e mister Ivano Checchi: hanno quasi sempre fatto la partita contro un avversario sicuramente valido che ha corso tanto e ne è uscita una partita molto bella. Purtroppo non siamo riusciti a conquistare la posta piena nonostante le numerose occasioni create, ma mancano ancora otto partite e il primo posto non è sfumato del tutto. In ogni caso la squadra dovrà finire in bellezza questo girone di ritorno per guadagnare la miglior posizione di classifica possibile”. Un altro aspetto ha fatto felice il presidente Masi: “Nonostante fosse venerdì sera e si giocasse in trasferta, c’erano tanti nostri tifosi a seguire la squadra: questo è un dato molto importante perché sono convinto che Grottaferrata abbia delle potenzialità importanti a livello sportivo e noi stiamo cercando di rappresentare al meglio il paese nel primo anno di attività nel mondo del calcio a 5”. La corsa della formazione biancorossa riprenderà venerdì prossimo con il match interno contro l’Atletico Montecompatri: “Dovremo ripartire dalle prestazioni delle ultime settimane e ricominciare a vincere”. D’altronde l’Asd Grottaferrata calcio a 5 è al momento terza con due punti di svantaggio sulla Visual Technology seconda (che però ha una gara in più) e a brevissima distanza ci sono anche Cecchina, Castromenio e Polisportiva Genzano: “Ci sarà da lottare fino alla fine, ma sono molto contento del gruppo che si è formato soprattutto dopo gli interventi “di mercato” a dicembre. Vogliamo essere protagonisti fino in fondo” conclude Masi.