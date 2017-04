Gran Premio della Liberazione: il 25 aprile sarà festa del ciclismo a Roma

Roma è pronta ad accogliere il Gran Premio della Liberazione il prossimo martedì 25 aprile. L’appuntamento con il Liberazione, infatti, vola oltre il traguardo e le transenne della corsa ciclistica e si conferma sempre più un simbolo irrinunciabile della lotta di liberazione e del sacrificio di tanti partigiani che soffrirono e morirono per la libertà.

Il Gran Premio della Liberazione rappresenta valori civili di enorme rilevanza così come enormi sono i valori che la corsa rappresenta per i corridori under 23. Da sempre la gara capitolina è il “mondiale di primavera” a cui quest’anno parteciperanno le nazionali di Australia, Kazakistan, Russia, Ucraina e Bielorussia, alcune squadre straniere e venti squadre italiane.

Dallo scorso anno il programma del Liberazione si è arricchito della corsa per donne elite, cioè il Gran Premio della Liberazione Pink che ha subito richiamato l’attenzione di alcune fra le migliori cicliste italiane. Corridori che poi hanno indossato la maglia azzurra ai mondiali ed ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro. Quest’anno la partecipazione è ulteriormente cresciuta e sono già confermate al via ben quattordici squadre, tra cui quella di Marta Bastianelli, vincitrice un anno fa.

La giornata della Liberazione sarà aperta dai giovani corridori allievi; è la prima volta nella storia del 25 aprile che i ragazzi di 15 e 16 anni si cimentano sul circuito romano; per loro ci sarà in palio il trofeo Lazzaretti Kids che ha suscitato entusiasmo a mille tra i corridori di questa interessantissima categoria. Alla giornata capitolina non potevano mancare i più piccoli, i giovanissimi dai 6 ai 12 anni.