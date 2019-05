Golden Gala: che gara di salto in lungo con Reese, Ibarguen e Spanovic

Una super gara di salto in lungo femminile è pronta a riscaldare il pubblico del Golden Gala Pietro Mennea, in programma il 6 giugno a Roma, quarta tappa della IAAF Diamond League. Ai nomi già annunciati dal meeting director Luigi D’Onofrio si aggiunge anche quello della quattro volte campionessa del mondo (l’ultima a Londra 2017), l’americana Brittney Reese, oro olimpico nel 2012, un primato personale di 7,31.

Una presenza che arricchisce ulteriormente un cast di “donne volanti”, saltatrici tra le più forti del pianeta: chi vuole vederle atterrare nella sabbia dell’Olimpico non deve far altro che correre a comprare i biglietti online o al botteghino del Foro Italico. Sul ring - ed è un’altra novità di rilievo - salirà anche la colombiana Caterine Ibarguen, triplista+lunghista, campionessa olimpica dell’hop-step-jump a Rio e vincitrice lo scorso anno in Diamond League di entrambe le specialità.

Non solo: nel taccuino di D’Onofrio ha fatto ingresso anche la primatista mondiale stagionale Chantel Malone (Isole Vergini Britanniche) che guida le liste all’aperto con 6,90. Tra le star non mancherà la campionessa del mondo ed europea indoor, la serba Ivana Spanovic, e con lei l’intero podio dell’ultima rassegna continentale in sala: la bielorussa d’argento Nastassia Mironchyk-Ivanova e l’ucraina di bronzo Maryna Bekh-Romanchuk. E che dire della tedesca Malaika Mihambo che lo scorso anno agli Europei di Berlino è planata sull’oro.

Quella dell’Olimpico è una serata che potrà esaltare anche due lunghiste azzurre, reduci dagli Europei indoor di Glasgow: Tania Vicenzino è tornata a una seconda giovinezza nella stagione indoor con il 6,68 in Scozia e il sesto posto in finale, mentre Laura Strati è atterrata due anni fa a un primato personale di 6,72.

IL PROGRAMMA: ECCO LE 16 GARE

Al Golden Gala sono previste 14 Diamond Disciplines: per gli uomini 200, 800, 5000, 110hs, alto, triplo e peso, per le donne 100, 400, 1500, 400hs, asta, lungo e giavellotto. Nel programma di Roma anche altre due gare al maschile, i 400hs e i 3000 siepi.